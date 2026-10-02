19-22 OTTOBRE
Fiera Hotel compie 50 anni e racconta un Alto Adige da quasi 40 milioni di pernottamenti
Negli anni ’70 erano 10. Su quest’onda Fiera Hotel, in scena a Bolzano dal 19 al 22 ottobre, festeggia la 50ª edizione. Presenti 400 espositori e circa 20mila visitatori. Fil rouge: sostenibilità e qualità. Quattro le tematiche di fondo
«Negli anni ’70 l’Alto Adige contava 10 milioni di pernottamenti annui, per lo più in masi e stanze. Il decennio seguente ha visto questa cifra raddoppiare. Oggi siamo quasi a 40 milioni». Così Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano, facendo un bilancio a caldo del settore in occasione dei 50 anni di Fiera Hotel, in scena dal 19 al 22 ottobre. «La nostra prima edizione - ha annotato - ha visto la partecipazione di 60 espositori e 2000 visitatori. Nel 2026 sono 400 e contiamo di accogliere 20 mila persone. Siamo cresciuti e con noi le aziende e l’ecosistema turismo. L’Alto Adige è al terzo posto in Europa per flussi turistici». Su questa linea Fiera Bolzano il prossimo febbraio presenterà Viatec. «Un evento dedicato alla gestione dei flussi turistici: vogliamo unire domanda e offerta», ha annotao Mur.
Giovani e start up in primo piano
«La manifestazione - ha sottolineato - Selua Zeghab, project manager di Fiera Bolzano - è un vero specchio del settore. Si articola lungo quattro tematiche: Value of People, Innovation, Food & Drink e Architecture & Design. Grande spazio alle iniziative per i giovani, il valore del domani e le start up, ben 16».
I contenuti saranno distribuiti tra conferenze, workshop, incontri professionali e momenti di networking, mettendo in relazione i diversi ambiti dell’ospitalità e offrendo agli operatori uno spazio nel quale conoscere le novità del mercato.
Hotel Sustainability Award: 75 candidature
«Fil rouge - ha puntualizzato - è rappresentato da sostenibilità e qualità. Ritornano anche gli Hotels Tours, percorsi itineranti attraverso l’identità del territorio declinata in accoglienza. Quest’anno si andrà alla scoperta di due strutture che hanno saputo trasformarsi e rinnovarsi. Di rilievo anche l’appuntamento con l’Hotel Sustainability Award, che vede ben 75 candidature. La premiazione sarà durante la giornata di apertura». Inaugurazione che sarà anche un meritato momento di festa e musica: alla consolle il dj Fargetta che modulerà l’Hotel Opening Night.