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«Negli anni ’70 l’Alto Adige contava 10 milioni di pernottamenti annui, per lo più in masi e stanze. Il decennio seguente ha visto questa cifra raddoppiare. Oggi siamo quasi a 40 milioni». Così Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano, facendo un bilancio a caldo del settore in occasione dei 50 anni di Fiera Hotel, in scena dal 19 al 22 ottobre. «La nostra prima edizione - ha annotato - ha visto la partecipazione di 60 espositori e 2000 visitatori. Nel 2026 sono 400 e contiamo di accogliere 20 mila persone. Siamo cresciuti e con noi le aziende e l’ecosistema turismo. L’Alto Adige è al terzo posto in Europa per flussi turistici». Su questa linea Fiera Bolzano il prossimo febbraio presenterà Viatec. «Un evento dedicato alla gestione dei flussi turistici: vogliamo unire domanda e offerta», ha annotao Mur.

Thomas Mur e Selua Zeghab
Thomas Mur e Selua Zeghab

Giovani e start up in primo piano

«La manifestazione - ha sottolineato - Selua Zeghab, project manager di Fiera Bolzano - è un vero specchio del settore. Si articola lungo quattro tematiche: Value of People, Innovation, Food & Drink e Architecture & Design. Grande spazio alle iniziative per i giovani, il valore del domani e le start up, ben 16».

La torta per i 50 anni di Fiera Hotel servita al ristorante Ratanà di MIlano
La torta per i 50 anni di Fiera Hotel servita al ristorante Ratanà di MIlano

I contenuti saranno distribuiti tra conferenze, workshop, incontri professionali e momenti di networking, mettendo in relazione i diversi ambiti dell’ospitalità e offrendo agli operatori uno spazio nel quale conoscere le novità del mercato.

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Hotel Sustainability Award: 75 candidature

«Fil rouge - ha puntualizzato - è rappresentato da sostenibilità e qualità. Ritornano anche gli Hotels Tours, percorsi itineranti attraverso l’identità del territorio declinata in accoglienza. Quest’anno si andrà alla scoperta di due strutture che hanno saputo trasformarsi e rinnovarsi. Di rilievo anche l’appuntamento con l’Hotel Sustainability Award, che vede ben 75 candidature. La premiazione sarà durante la giornata di apertura». Inaugurazione che sarà anche un meritato momento di festa e musica: alla consolle il dj Fargetta che modulerà l’Hotel Opening Night.

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