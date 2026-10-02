«Negli anni ’70 l’Alto Adige contava 10 milioni di pernottamenti annui, per lo più in masi e stanze. Il decennio seguente ha visto questa cifra raddoppiare. Oggi siamo quasi a 40 milioni». Così Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano, facendo un bilancio a caldo del settore in occasione dei 50 anni di Fiera Hotel, in scena dal 19 al 22 ottobre. «La nostra prima edizione - ha annotato - ha visto la partecipazione di 60 espositori e 2000 visitatori. Nel 2026 sono 400 e contiamo di accogliere 20 mila persone. Siamo cresciuti e con noi le aziende e l’ecosistema turismo. L’Alto Adige è al terzo posto in Europa per flussi turistici». Su questa linea Fiera Bolzano il prossimo febbraio presenterà Viatec. «Un evento dedicato alla gestione dei flussi turistici: vogliamo unire domanda e offerta», ha annotao Mur.