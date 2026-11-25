A 11 mesi dall’inaugurazione della 45ª edizione, HostMilano 2027 presenta già numeri importanti. Dal 22 al 26 ottobre 2027 Fiera Milano è pronta ad accogliere 604 espositori italiani e 640 internazionali da 53 Paesi.

HostMilano si svolgerà presso Fiera Milano dal 22 al 26 ottobre 2027

Anticipare le trasformazioni

HostMilano sarà il luogo dove leggere il cambiamento. Questo il fil rouge che ha animato “Beyond Breakfast”, un primo momento di presentazione della manifestazione presso l’hotel Portrait Milano. «HostMilano raccoglie tutte le esperienze di consumo - ha sottolineato Francesca Cavallo, head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano - Cambia lo scenario dell’ospitalità, caratterizzato da una contaminazione di segmenti e format diversi. La parola chiave sarà ibridazione. Un concetto che va oltre le proposte di consumo e investe prodotti, attrezzature, tecnologie e spazi. La nostra missione è anticipare queste trasformazioni, leggerle insieme alle community professionali e tradurle in concrete opportunità di business. HostMilano 2027 si svilupperà attraverso un percorso espositivo che racconterà tutta la filiera mappandone le connessioni». Un cammino che supera la logica di una suddivisione rigida per categorie merceologiche: i suoi snodi accomunano, per affinità di filiera, espositori che propongono prodotti diversi ma complementari nell’ambito di uno stesso format, dal design dell’allestimento agli ingredienti, fino alle attrezzature.

Francesca Cavallo, head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano

Interpretare le diverse occasioni di consumo

Una trasformazione “culturale” raccontata al Portrait da Carlo Meo, ceo e founder di M&T e docente di Design experience al POLI.design del Politecnico di Milano. Un’evoluzione che è come il passaggio dalla produzione di prodotti alla progettazione di esperienze, nelle quali i prodotti assumono un valore concettuale e non più solo strumentale. «La centralità dell’esperienza si riflette innanzitutto nel modo in cui le persone vivono il fuoricasa. Colazione, pranzo, aperitivo e cena rispondono a esigenze diverse e assumono significati che vanno oltre il consumo del prodotto: gratificazione e praticità nelle pause diurne, valvola di sfogo dell’aperitivo, l’intimità e l’evasione della cena. La chiave del successo sta nella capacità di progettare proposte in grado di interpretare le diverse occasioni, costruendo un rapporto coerente tra offerta gastronomica, servizio, ambiente e relazione con il cliente».

Carlo Meo, docente di Design experience al POLI.design del Politecnico di Milano

I dati del mercato italiano restituiscono infatti alcuni segnali di questa evoluzione. Secondo il rapporto Consumi fuori casa di Fipe Federazione italiana pubblici esercizi, a settembre 2026 le visite sono cresciute dello 0,3% e il valore dell’1,7%. Tra le occasioni in aumento si distinguono il pranzo (+3,3%), la cena (+2%) e soprattutto l’aperitivo serale (+3,4%). Anche le gelaterie mostrano una dinamica significativa, con una crescita delle visite del 14,4%. La crescente attenzione all’esperienza trova riscontro anche nelle ricerche internazionali sui comportamenti dei consumatori. Secondo il rapporto State of Food Halls 2026 di Colicchio Consulting, a livello globale i progetti che coniugano ristorazione, socialità e contenuti sono cresciuti di circa il 25% tra il 2023 e il 2025.

Si modificano i modelli di somministrazione

La ricerca di esperienze più articolate sta modificando i «modelli di somministrazione e favorendo la contaminazione tra categorie tradizionali. Il panificio si evolve in bakery-pastry-bistrot, la caffetteria diventa luogo di incontro e lavoro, la pizzeria amplia la proposta con una cucina strutturata, la gelateria sperimenta nuove formule di degustazione, mentre il bar integra food, mixology e intrattenimento. Non si tratta soltanto di aggiungere prodotti o servizi, ma di ripensare il concept del locale intorno a più momenti di consumo e a un’identità riconoscibile. La contaminazione riguarda anche gli spazi. Il retail accoglie la ristorazione, le lobby degli hotel si aprono alla città, aeroporti e stazioni diventano luoghi in cui l’esperienza di consumo accompagna la mobilità. Il fuoricasa si estende così al travel retail e all’hospitality, creando nuove occasioni di incontro tra operatori e filiere che in passato dialogavano meno.

L’ibridazione dei format apre nuove prospettive e deve andare di pari passo con una progettazione solida. La sfida è integrare funzioni e occasioni di consumo diverse senza perdere riconoscibilità, facendo dialogare offerta gastronomica, servizio, ambiente e organizzazione in un’unica esperienza coerente. Un modello che richiede spazi flessibili, attrezzature adeguate e una gestione efficiente delle operations.

Dinamiche che coinvolgono il sistema industriale

La trasformazione dei modelli di offerta coinvolge un sistema industriale internazionale di dimensioni rilevanti. Secondo i dati elaborati da ExportPlanning in esclusiva per l’Osservatorio HostMilano, nel 2025 la produzione mondiale dei comparti rappresentati in manifestazione ha superato i 243 miliardi di euro, mentre il commercio internazionale ha raggiunto i 175,4 miliardi. Dopo un 2026 stimato in crescita dell’1,2%, gli scambi sono attesi accelerare del 4,7% nel 2027 e superare i 210 miliardi di euro nel 2030. A trainare la dinamica sono proprio i segmenti più legati ai nuovi format del fuoricasa: nel 2026 il commercio mondiale di macchine per gelato e refrigerazione è stimato in crescita del 13,7%, quello di macchine per panificazione e pasticceria del 4,1% e quello di macchine da caffè e vending del 3,7%.