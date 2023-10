Dalla carne al vino, le novità per aggiornarsi con Italia a Tavola di ottobre

Autunno, tanti i temi sul piatto per questo numero del magazine Italia a Tavola numero 312. Partiamo dall'ampio approfondimento sulla carne firmato da Matteo Scibilia, responsabile scientifico della testata che, partendo dalle qualità del prodotto articola un'interessante disamina sulle razze bovine, dalla tradizione italiana (Fassona piemontese, Chianina, Marchigiana, Romagnola..) fino alle più pregiate razze estere (Wagyu, Kobe, Rubia gallega, Aberdeen e Higland scozzesi, Bazadaise, Salers, Charolais francesi...). Non ultimo tecnice di frollatura (Dry Aged compresa) e di cottura.

Un ulteriore approfondimento su Milano e la Lombardia come nuova capitale della carne di qualità con 4 case history: Macelleria Pellegrini, Consorzio lombardo produttori carni bovine, Origini - Carni nobili e Lombardia Carni.

Non abbiamo certo dimenticato poi la selvaggina, con un articolo a firma Piera Genta che ne ripercorre storia, nuovi trend e il loro utilizzo nelle cucina dei grandi cuochi, primo tra tutti Igles Corelli.

Carne, tutti i segreti

A chiudere il tema carne una breve guida pratica all'abbinamento di carni (e salumi) a firma di Giambattista Marchetto. Un vero e proprio giro d'Italia per provare a ricostruire un puzzle intrigante di abbinamenti tra piatti o prodotti a base carne di ogni regione con i gioielli enoici dell’area vitivinicola di riferimento.

In copertina la nuova collezione 2023 di Bindi Maestri del Dessert, che andrà in scena ad Host dal 13 al 17 ottobre alla fiera di Rho. L'idea è quella di rinnovarsi e innovare per rimanere sempre al passo coi tempi e si riassume in dieci nuovi prodotti tutti da gustare. Non ultima la collaborazione tra Bindi e Pizzaut in un innovativo modello di inclusione sociale ancora una volta tutto da gustare...

Ampio spazio come sempre nella sezione alimenti a formaggio, farina e panificazione. Poi grande rilievo al recente Tropea Experience. E ancora attrezzature professionali, dalle pergole bioclimatiche agli strumenti professionali. Il consueto approfondimento sull'olio extravergine a cura di Fabio Borella. Poi spazio al vino, dal Veneto alla Costiera Amalfitana passando per il Trentino.

La consueta rubirca sulla colazione per questo numero è focalizzata sul bar e le tendenze che ne conseguono con un ulteriore approfondimento sul caffè e sulla sua degustazione.

Infine i consigli di Giacomo Pini su come trasformare l'hotel in un luogo per mangiare bene e le tante storie di professionisti, dai pizzaioli ai cuochi, dai pasticceri ai barman... Beh, buona lettura!

CLICCA QUI PER ABBONARTI ALLA RIVISTA CARTACEA