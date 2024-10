Comanda Assistant: un'app innovativa per la gestione di bar e ristoranti

Di origini veronesi, Francesco ha iniziato la sua carriera come sistemista informatico a Milano all'età di 22 anni. Dopo diverse esperienze, tra cui la messa in opera dell'infrastruttura di rete per conto della Mondadori durante il Festival di Sanremo e un periodo di lavoro in Ibm, ha deciso di concretizzare la sua visione imprenditoriale fondando Rf Computer nel 2015. La sua filosofia lavorativa è sempre stata quella di accumulare esperienza in grandi aziende per affrontare sfide sempre più complesse. Quest'approccio si è dimostrato efficace, specialmente quando nel 2018 ha cominciato a esplorare il mondo dello sviluppo di app. «Con il supporto di un programmatore, ho imparato inizialmente le basi della programmazione di app, arrivando oggi a padroneggiare anche funzioni più avanzate ed elaborate» racconta Francesco con soddisfazione.

Nel 2020 Francesco ha iniziato a sviluppare un'app dedicata alla gestione di un bar, inizialmente concepita come un semplice esperimento. Tuttavia, il progetto si è rapidamente trasformato in un'idea concreta: Comanda Assistant. Dopo anni di sviluppo e perfezionamento, l'app ha raggiunto traguardi significativi, come testimonia la crescita esponenziale di download dal 2020 ad oggi. «Siamo arrivati a quasi 6000 utenti in tutto il mondo. È tradotta in numerose lingue e dai riscontri positivi che ricevo, posso dire che rappresenta un potente strumento per i ristoratori» aggiunge Francesco. Una delle caratteristiche distintive di Comanda Assistant è la sua incredibile personalizzazione. L'app si adatta perfettamente alle necessità specifiche di ogni locale, dal bar alla pizzeria, fino ai ristoranti all'interno di strutture ricettive, fornendo funzioni innovative come come, ad esempio, la possibilità di controllare in tempo reale la situazione degli ordini, gestire ordini d'asporto e ordini a domicilio tramite l'app WaiSelf. Gli spazi di lavoro sono facilmente organizzabili, consentendo anche l'unione di più tavoli o la creazione di conti separati, migliorando così l'esperienza del cliente. Inoltre, per una gestione più semplice dei pagamenti, è disponibile la funzione Tap To Pay su iPhone, che permette transazioni direttamente dal dispositivo, e l'integrazione con Satispay.

La gestione dei clienti è un altro aspetto fondamentale, con la possibilità di monitorare prenotazioni, assegnazione dei tavoli e orari di arrivo. «Con la funzione CA Book è possibile gestire anche le attese - specifica Francesco. Gli ospiti possono registrarsi e ricevere aggiornamenti, con la possibilità di ricevere notifiche quando è il loro turno». La gestione dei dipendenti è altrettanto completa, dall'organizzazione dei turni di lavoro (anche tramite badge Nfc) alla creazione di un calendario condiviso e tracciamento delle ore lavorate. «Gli utenti possono anche personalizzare il proprio menu digitale, creando infinite sottocategorie e prodotti, con la possibilità di nascondere temporaneamente articoli non disponibili - spiega Francesco. Inoltre, specificando gli ingredienti necessari per ciascun piatto, l'app calcola automaticamente le porzioni disponibili in base alle rimanenze di magazzino». Tra le altre utili funzioni ci sono la creazione di una lista della spesa e il monitoraggio dell'inventario.

«Una delle novità più significative è l'integrazione con "Fatture In Cloud", che permette l'invio e la ricezione di fatture elettroniche direttamente dall'app, semplificando la gestione amministrativa - illustra Rompon. Grazie poi all'intelligenza artificiale, gli utenti possono ottenere preziosi suggerimenti per ottimizzare le operazioni quotidiane, partendo dall'analisi delle vendite o creando eventi e promozioni per spingere determinati prodotti». Comanda Assistant è disponibile in versione gratuita con alcune limitazioni, senza però venir meno alla completa personalizzazione e a tutte le funzioni di base, e offre inoltre due versioni a pagamento che sbloccano funzioni avanzate, come la realtà aumentata per visualizzare i piatti del menu o ai suggerimenti di un motore di ricerca AI più evoluto. La sicurezza dei dati è sempre garantita, con funzioni di cancellazione sicura per proteggerli in caso di furto. Inoltre, l'app consente il controllo di più punti vendita da un unico account, rendendola ideale per i ristoratori con più attività.

«La facilità d'uso, unita a una straordinaria velocità di assistenza, sono altre caratteristiche molto apprezzate dagli utenti» aggiunge Francesco «Mi dedico personalmente a rispondere alle richieste di supporto: in media, gli utenti ricevono una risposta entro 10 minuti». La valutazione dell'app sull'Apple Store è eccellente, segno della soddisfazione generale tra coloro che la utilizzano nei loro locali. Ma non è tutto: gli utenti stessi, segnalando problemi e suggerendo nuove funzionalità, diventano in un certo senso co-creatori del prodotto. «La cosa che mi rende più felice è sapere che le persone usano un'app che ho sviluppato io e che le aiuta nel loro lavoro» conclude Rompon. Comanda Assistant non è solo un software, è un'innovativa risposta alle sfide moderne della ristorazione, e Francesco è pronto ad affrontare il futuro, continuando a supportare i professionisti del settore con strumenti sempre più sofisticati ed efficienti.