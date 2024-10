Le elezioni presidenziali Usa si giocano anche a colpi di... pollo fritto

A poco più di un mese dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America, il candidato repubblicano ed ex presidente Donald Trump ha impresso una svolta croccante alla campagna elettorale. In quella che si preannuncia una corsa serratissima per la Casa Bianca, Trump si sta giocando tutte le carte a propria disposizione.

Il video di Trump che distribuiva il pollo fritto ha suscitato diverse reazioni

Trump e il lancio del pollo fritto e le polemiche

Secondo l'Associated Press, il magnate era stato invitato in Alabama per assistere ad una partita di Football americano universitario dall'uomo d'affari Ric Mayers Jr., un membro di Mar-a-Lago. Trump è stato immortalato mentre lanciava alla folla scatole di chicken nuggets, del pollo fritto a bocconcini, accolto dal grido della folla: “Usa! Usa! Usa!”.

Donald Trump ha lanciato scatole di chicken nuggets

Il video del 78enne che distribuiva il pollo fritto è stato postato su X suscitando diverse reazioni, a cominciare dalla sottolineatura del fatto che la folla fosse allo stadio per godersi la partita e non per sostenere Trump. Ma soprattutto, un utente ha rimarcato come il candidato repubblicano si facesse proteggere, durante i suoi lanci di scatole di chicken nuggets, dai Servizi Segreti.