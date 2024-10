Benvenuto Autunno: serata gourmet a La Pia Beach Restaurant

La Pia Beach Restaurant ha ospitato Amaro per una serata di fine estate e di benvenuto all’autunno. Inserita nel ciclo di “Le Grandi Cene di Paspartu”, questa serata fronte mare con i piedi sulla sabbia di Viareggio ha visto protagonisti, come padroni di casa, lo chef Mauro Berardi, assieme agli affabili e professionali titolari Luca Vecoli e Serena Cipollini, che hanno ideato uno sfizioso menu rigorosamente di mare con piccoli tocchi, negli ingredienti, che fanno riferimento all’autunno.

La Pia, gli ospiti speciali

Chiamato come “special guest” Daniele Belluomini, alla regia di Amaro, Braceria con Cucina, che con la sua proposta moderna, anche di mare, ma soprattutto con carni e ricette di terra, ha contribuito alla costruzione di una situazione speciale. Fondamentale anche l’apporto al calice dei vini e delle bollicine di Tenuta Mariani, azienda protagonista del rinnovato slancio vinicolo delle colline lucchesi e rappresentata in questa occasione da Ido Mariani.

La Pia, il menu della serata

La Pia propone per iniziare “Triglia in Tempura, cardoncelli trifolati, uva e vin cotto”. Piatto indovinato per equilibrio e originalità. Il SabbiaMare Spumante Brio Brut Nature, con il suo naso delicato di mela golden, ribes bianco, caprifoglio e pera abate, dona al sorso freschezza e sapidità. Risponde Amaro con il “Carpaccio di Black Angus in ceviche” che Stefano Terzi, dello staff di Amaro, descrive in dettaglio nel taglio millimetrico della carne, nella marinatura fatta al momento e nella interpretazione della ceviche rivisitata rispetto alla originale versione peruviana. Saggia la decisione di abbinare il SabbiaMare Rosè Spumante Bio Brut. Tante suggestioni in questa mousse. Fragranze di lime, albicocca, pan brioche, fragola di bosco, burro fuso e ribes bianco. Sorso saporito, teso, che si placa su note di erbe aromatiche.

Il menu della serata

Torna in pista La Pia con la “Calamarata con seppie, burro fuso, tartufo scorzone a maggiorana fresca”. Corrado Tebaldi dello staff de La Pia lascerebbe tutti i meriti alla qualità della pasta del Pastificio Maffei, cotta a puntino. ma la ricetta diBerardi risulta indovinata in ogni dettaglio e invita al bis per acclamazione. Il Segreto Bianco Vermentino Igt Bio 2023 esprime un varietale di timo, ortica, fagiolino verde. Scorrevole nella sua fresca salinità che si sviluppa e chiude su note di susina e pesca tabacchiera.

I vini di Tenuta Mariani hanno accompagnato i piatti

Ancora La Pia esce con “Baccalà cotto a bassa temperatura, crema di castagne, tropea in agrodolce e corallo al nero di seppia”. Combinazione tanto ardita quanto convincente. Qui ci vuole un Segreto Brut Nature Metodo Classico Millesimato 2021. Attacco olfattivo agrumato, con seguito di burrosa pasticceria, pinolo, pera e anisetta. Assaggio fresco, in gentile grinta, con chiusura sapida alle erbe officinali. Amaro propone un suo grande classico. “Costine di maiale iberico con patata affumicata e mostarda con cachi”. IL gioco dei contrasti e la morbidezza della carne risultano perfettamente calibrati. Non può mancare l’abbinamento con un uno dei vini rossi della gamma di Tenuta Mariani. Il Segreto Rosso Merlot IgT Bio 2021. Attacco di ribes nero, prugna, lavanda e pesche al vino nella fase olfattiva. Sentori di peperone crusco e oliva nera indirizzano il sorso verso un finale mentolato e balsamico. A La Pia il compito di chiudere in dolcezza con un suo must: “Crostatina di frolla con crema chantilly, fichi rossi e vin brulé”. Un corroborante “Amaro di spiaggia” presentato da Davide Pellegrini di Giochi di Spiaggia chiude le danze con la sua traccia di acqua di mare distillata ed elicriso. Benvenuto Autunno.