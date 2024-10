Milano, tenta il furto in un bar: 37enne ucciso a colpi di forbici dal titolare

Un furto all'alba finisce in tragedia a Milano: un 37enne, Eros Di Ronza, è stato ucciso con colpi di forbici dal gestore di un bar mentre tentava di rubare dei «Gratta e vinci». La vittima, con precedenti per furti e rapine, è stata sorpresa mentre cercava di scassinare la saracinesca del locale in via Giovanni da Cermenate. Ne è nata una colluttazione con il titolare, un uomo di origini cinesi, che lo ha affrontato in strada e lo ha colpito mortalmente con delle forbici.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, intorno alle 5 del mattino di giovedì, Di Ronza aveva tentato di scassinare la saracinesca del bar, chiuso al pubblico in quel momento, insieme a un complice poi fuggito. Il titolare dell'esercizio e un suo connazionale, dopo essersi accorti, sono intervenuti per fermare i ladri. Ne è scaturito un violento confronto tra Di Ronza e il gestore, un 32enne, che lo ha colpito con un paio di forbici, causando ferite mortali al torace.

Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori del 118, per il ladro non c'è stato nulla da fare: è stato dichiarato morto sul posto. La polizia ha fermato il titolare del bar e lo ha portato in questura per essere interrogato insieme a un altro uomo, presumibilmente coinvolto nella vicenda. Sul luogo sono stati trovati diversi elementi che confermano la dinamica del tentato furto: una parte della saracinesca risultava divelta, mentre alcuni «Gratta e vinci» erano sparsi a terra vicino all'ingresso. Accanto al bar, gli agenti hanno rinvenuto anche un motorino, probabilmente usato dalla vittima per raggiungere il locale.

Non è la prima volta che questo bar subisce tentativi di rapina: si tratta infatti del quarto episodio simile. Le circostanze del caso sono ancora in fase di approfondimento, ma il tragico esito di questo ennesimo tentativo di furto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza per i gestori di attività commerciali, particolarmente esposti a episodi di criminalità.