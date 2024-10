Augustus Hotel & Resort acquista Villa Radici per 15 milioni di euro

Augustus Hotels ha acquistato Villa Radici per 15 milioni di euro, ampliando il suo impero di lusso a Forte dei Marmi (Lu), che già include l'Augustus Hotel & Resort - suddiviso in tre strutture principali (Villa Pesenti, La Nave e Hotel Augustus Lido, ex Villa Agnelli) -, l'Augustus Beach Club, nove ville esclusive e il family hotel Hermitage Hotel & Resort. La storica Villa Radici, affacciata sul celebre vialetto rosso e immersa nella pineta privata, rappresenta quindi un nuovo capitolo nel progetto di espansione e rinnovo del gruppo, consolidando la sua leadership nell'ospitalità di lusso.

Villa Radici passa sotto la gestione di Augustus Hotels

Augustus Hotels: Villa Radici debutterà nel 2025

La villa, posizionata all'ingresso del resort e pronta ad accogliere ospiti nel 2025, comprenderà otto suite per un totale di circa 300 mq, completata da un ampio patio e un giardino spazioso. «La stagione appena conclusa ha superato ogni nostra previsione, confermando l'attrattiva e l'eccellenza del nostro resort» ha dichiarato Giacomo Maschietto, amministratore delegato dell'Augustus Hotel & Resort.

«Questo - ha aggiunto - ci motiva a investire ulteriormente nel lusso e nell'ampliamento delle nostre strutture. Siamo particolarmente entusiasti di presentare un nuovo concetto di lusso che celebra il "vivere in villa". Con l'apertura di Villa Radici, non solo arricchiamo l'offerta del resort con un'ospitalità ancora più esclusiva, ma ridefiniamo il lusso attraverso una fusione perfetta tra il fascino storico delle ville e il comfort contemporaneo».

Come cambierà Villa Radici sotto Augustus Hotels?

La ristrutturazione di Villa Radici, affidata a Discreet Architecture in collaborazione con lo studio internazionale De.Tales, mira a fondere il fascino dello stile Liberty tipico di Forte dei Marmi con un design contemporaneo. Dettagli architettonici distintivi, come arcate eleganti e pavimenti tradizionali, verranno reinterpretati in chiave moderna. Gli interni, sviluppati su due piani e ispirati alle tonalità naturali di verde mare e azzurro cielo, ospiteranno sette alloggi raffinati, luminosi e caratterizzati da tessuti pregiati e texture che evocano le estati versiliesi.

Render dell'interno di Villa Radici a Forte dei Marmi

Intanto, dopo un 2023 con risultati eccezionali, il gruppo conferma un'ulteriore crescita per il 2024, con un fatturato che dovrebbe chiudersi a 17,4 milioni di euro, segnando un aumento del 6% rispetto all'anno precedente. Anche le presenze sono in crescita, con 11.420 registrate nel 2024 contro le 11.200 del 2023. «Siamo molto soddisfatti dei risultati di quest'anno - ha commentato Maschietto - soprattutto perché la Versilia ha visto un calo delle presenze in alcune località, in particolare nella fascia di mercato più sensibile agli aumenti dei prezzi, ma anche nel segmento del lusso, che ha faticato a essere competitivo in termini di offerta».