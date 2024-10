Festa grande per i 50 anni dell'hotel Le Méridien Visconti di Roma

L'Iconic Floor con vista dell'Hotel Le Méridien Visconti e il suo Bar&Rooftop Paparazzo, ispirato agli anni d'oro della Dolce Vita, hanno accolto centinaia di ospiti della festa di compleanno dell'elegante struttura del quartiere Prati. Tutto è stato fatto in grande e per stupire gli ospiti con effetti speciali ed esibizioni di musicisti, artisti e acrobati e tante inaspettate sorprese. Non ultima quella di una foto ricordo della propria iride, scatata da un avvenistico congegno, da mettere nell'album di famiglia. Tante le delizie gastronomiche firmate dall'executive chef Giuseppe Gaglione, servite no stop, e molta coinvolgente allegria, tra giochi di luce.

Spuntini e cocktail serviti per la festa dei 50 anni dell'hotel Le Méridien Visconti di Roma

Il menu per i 50 anni dell'hotel Le Méridien Visconti di Roma

Il menu dello chef Giuseppe Gaglione comprendeva, tra l'altro, Frittatina di ziti napoletani, Alici ripiene di provolone del monaco, Montanare con San Marzano e basilico, Rocher di salmone affumicato, Pulled pork con farina di mandorle, Melone cantalupo in osmosi di Pernod e crumble di nocciola, ceviche di spigola con latte di cocco e anacardi, Mezzi paccheri di pasta allo scarpariello,risotto alla crema di scampi, pasta e patate e tra i solci, maritozzi con la panna e Bonet di amaretti e cioccolato fondente.

I drink proposti dal bar manager Edoardo Arcesi per i 50 anni dell'hotel Le Méridien Visconti

Impegnatissimo anche il bar manager di Paparazzo, Edoardo Arcesi, a proporre con il suo team una selezione di cocktails a tema Dolce Vita, come Paparazzo, a base di Tequila Casamigos, servito in un calice simile all'obiettivo di una macchina fotografica, Black Out servito in una quasi-lampadina, Say Cheese, ispirato al Punch e accompagnato da una Polaroid con cui poter scattare una foto-ricordo. E ancora, il Marilyn Monroe, a base di Grey Goose, succo di limone, Champagne e St.Germain, il Man on the Moon, servito con una bolla di fumo al rosmarino, il Buono, il Brutto e il Cattivo, ispirato al film di Sergio Leone del '66, servito con mini cappelli da cowboy fatti di cioccolato.

Hotel Le Méridien Visconti di Roma: inaugurate due nuove suite

La festa per questo primo mezzo secolo è stata anche l'occasione per inaugurare due nuove suite: la "Grand" di 80 mq e la "Top" di 70 con terrazza panoramica e vasca idromassaggio, progettate dall'interior designer Harry Gregory. Il design è ispirato ad oggetti degli anni '50 e '60, come la Fiat 500, la lampada Arco di Flos o la macchina da scrivere Valentine di Olivetti e l'arredo ricorda l'opera di grandi designer italiani tra cui Gio Ponti, Sottsass e i fratelli Castiglioni. Sia la Grand Suite che la Top Suite ospitano un'ampia terrazza verde, da cui si possono ammirare le bellezze della città, da Trinità dei Monti al Cupolone.

La nuova Top suite dell'hotel Le Méridien Visconti di Roma

Un solarium, una vasca idromassaggio ed un mobile bar danno vita ad un rooftop privato in cui rilassarsi, dall'alba al tramonto, con musica di sottofondo, sorseggiando un drink o assaporando una deliziosa cena servita dal personale dell'albergo. La terrazza è accessibile tramite una scala a giorno in marmo. Ciascuna suite è poi composta da una spaziosa camera da letto, un guardaroba e uno spogliatoio e un luminoso living con bagno per gli ospiti. Gli ambienti sono insonorizzati, mentre le linee, i colori e le luci giocano con effetti speciali tra l'eleganza degli arredi, in armonica sintesi tra il vintage e il moderno. La tecnologia avanzata del sistema Wi-Fi, degli apparecchi televisivi e dell'impianto sonoro convive con un giradischi all'interno della camera, offrendo agli ospiti l'esperienza dall'ascolto di dischi in vinile.

L'hotel Le Méridien Visconti di Roma in breve

Le Méridien Visconti Rome, parte di Marriott International, inaugurato a seguito di un meticoloso restauro nel 2017, si propone come destinazione ideale per viaggi di lavoro e di piacere, ma anche per shopping e voglia di svago. Offre 242 camere e suite, un centro polifunzionale composto da 9 sale meeting e un attrezzato fitness center. Al Longitude 12 Bistrot & Jardin si possono fare golose soste informali e anche gustare piatti tipici della tradizione.Il design degli interni dell'hotel si ispira al modernismo degli anni Cinquanta: materiali come il marmo, il legno e le trame naturali si affiancano a blocchi di tessuto dai colori vivaci. Le Méridien Visconti Rome collabora con il MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, per il programma Unlock Art, offrendo agli ospiti tariffe preferenziali per accedere al museo.