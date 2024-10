Modus Gastronomia, un'oasi del Cilento nel cuore di Milano

Paolo De Simone ha messo sul tavolo le sue carte e ha fatto saltare il banco con un poker. Ormai a Milano, con quattro esercizi dedicati, la lingua del gusto è quella del Cilento. Due Modus Pizzeria e due Modus Gastronomia, l'ultimo inaugurato in Corso Italia la scorsa primavera.

Paolo De Simone, 44 anni, non solo è nato a Vallo della Lucania (Sa) e cresciuto nel Cilento, ma di questa terra è profondamente innamorato. Tanto da volerne portare i suoi sapori a Milano. «Ho voluto il territorio qui con me - racconta dal più recente Modus Gastronomia, sulla direttrice che arriva diritta dritta in piazza Duomo e con la fermata Santa Sofia della Metro 4 Line Blu operativa da pochi giorni - La formula si concede un campo largo, all'insegna di dolce e salato, dalla prima colazione lungo tutta la giornata; previsto anche il momento dell'aperitivo per chiudere la sera con il sorriso».

Modus, la semplicità della gastronomia del Cilento

Quello che ha portato qui si può ritenere un estratto di Storie di Pane, laboratorio a Vallo della Lucania che è panificio, bistrot e market. «Modus Gastronomia - spiega - serve i prodotti freschi dal nostro laboratorio di produzione di Milano e che si possono consumare sul posto o acquistare per degustazioni domestiche. La mozzarella di bufala arriva tre volte alla settimana». Questo è un vero salotto, a partire dall'arredo raffinato, caldo e accogliente, dove va in scena la ricca semplicità della gastronomia del Cilento, vera patria della Dieta Mediterranea.

Ecco allora, per stare sul salato, torta rustica con verdure, mozzarella mortella, salumi di Gioi, ricottina di capra o, sul fronte dolce, i tipici scauratielli, brioches ai fichi e cioccolato, plum cake noci e miele, biscotti ai grani antichi. La carta è lunga e appetitosa, basti pensare alle melanzane mbuttunate, al crocchè cilentano, alla pizza fritta, al gateau di patate o alla pastiera. Siamo in un elegante angolo del buon gusto. Come ricorda De Simone, «un'oasi del Cilento nel cuore di Milano».

Modus Gastronomia

Corso Italia 42 - 20122 Milano

Tel 02 82860257