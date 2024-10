Conserve Italia: cresce il fatturato e proseguono gli investimenti

Conserve Italia chiude il bilancio dell'esercizio 2023-2024 con risultati significativi, registrando un fatturato consolidato di 1,2 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al precedente esercizio. L'Assemblea dei soci, che si è svolta oggi presso la sede di San Lazzaro di Savena, ha approvato il bilancio all'unanimità, confermando il ruolo di Conserve Italia come gruppo leader nel settore alimentare. La presenza globale del gruppo comprende oltre 70 Paesi e un consolidato export che oggi rappresenta il 47% delle vendite.

Incremento dell'export e crescita sul mercato italiano

Il risultato complessivo è trainato dall'incremento delle vendite sia in Italia che all'estero, con un forte contributo dei marchi principali come Valfrutta, Cirio e Yoga. La capogruppo Conserve Italia Soc. Coop. Agricola ha registrato un aumento del 6% delle vendite sul mercato italiano, incluse quelle dei canali horeca e foodservice, che hanno beneficiato di nuove referenze nelle gamme dedicate. Sul fronte estero, il marchio Cirio ha rafforzato la propria presenza, confermandosi un ambasciatore del made in Italy in molteplici mercati globali.

L'Assemblea ha anche deliberato il rinnovo del mandato triennale del presidente Maurizio Gardini, riconfermato all'unanimità alla guida di Conserve Italia, in continuità con il percorso di crescita sostenibile e innovativa del Gruppo.

Impegno sostenibile e innovazione tecnologica

L'assemblea ha evidenziato anche l'impegno di Conserve Italia verso la sostenibilità integrale, con un piano triennale di investimenti pari a 86,6 milioni di euro. Il direttore generale Pier Paolo Rosetti ha annunciato che tutti gli stabilimenti stanno implementando nuove tecnologie per ridurre il consumo energetico e ottimizzare l'impatto ambientale, puntando anche sulle energie rinnovabili. In particolare, lo stabilimento di Pomposa sarà interessato da un ampliamento logistico e dall'installazione di un secondo concentratore di pomodoro, oltre a nuove automazioni che miglioreranno qualità e tracciabilità delle lavorazioni.

«L'esercizio 2023-24 - ha evidenziato il direttore generale - evidenzia la crescita sostenibile del Gruppo a tutti i livelli, con performance positive pressoché su ogni mercato in cui operiamo e un equilibrio dei conti che trova costante riscontro nella fiducia di Istituti finanziari e di credito. Siamo al lavoro in tutti gli stabilimenti per migliorare la produzione con nuove macchine altamente efficienti, che consentono un'importante riduzione dei consumi energetici e di ottenere una maggiore qualità dei prodotti, diminuendo notevolmente il nostro impatto sull'ambiente anche grazie al ricorso alle energie rinnovabili. Tutto questo per mettere le nostre fabbriche nelle migliori condizioni di realizzare prodotti eccellenti, in linea con le richieste del mercato».

Valorizzazione della filiera agricola e innovazione di prodotto

Conserve Italia ha lavorato attivamente per supportare i produttori agricoli associati, erogando oltre 100 milioni di euro in liquidazioni per le coltivazioni conferite, risorse che contribuiscono alla stabilità delle imprese agricole locali. Il gruppo ha inoltre introdotto innovazioni nelle linee di prodotto, con novità nel settore dei succhi di frutta e delle conserve vegetali. Valfrutta si conferma un brand di punta nelle conserve, mentre le gamme foodservice di Yoga e Derby Blue rafforzano la presenza del gruppo nel canale horeca, puntando anche ai segmenti emergenti dei piatti pronti vegetali e dei contorni pronti.

Importanti innovazioni sono state introdotte nelle gamme dei succhi di frutta

A confermarlo è lo stesso Rossetti: «Proseguiremo nella nostra azione di rafforzamento dell'export, in particolare con i prodotti a marchio Cirio, vero ambasciatore del made in Italy nel mondo, che in Italia abbiamo sostenuto nell'ultimo anno con importanti investimenti in comunicazione. Per il mercato italiano, abbiamo inoltre introdotto importanti innovazioni soprattutto nelle gamme dei succhi di frutta Yoga, Derby Blue e Valfrutta, continuando a consolidare la nostra leadership nel canale horeca, mentre le novità introdotte anche nelle gamme foodservice hanno trainato le vendite. Siamo inoltre impegnati ad accrescere la presenza di Valfrutta nelle conserve vegetali, dove rappresenta la prima marca (seconda solo alle private label), e puntiamo ad esplorare nuovi mercati come quello dei piatti pronti vegetali e dei contorni pronti».

