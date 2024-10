“Fatto in Casa da Benedetta” passa a Mondadori per una cifra milionaria

Dopo l'annuncio di luglio 2024, ora è ufficiale dal 1° ottobre: Mondadori, attraverso la sua controllata Mondadori Media, ha acquisito il 51% di Waimea, la società che detiene i diritti d'immagine di Benedetta Rossi e del marito Marco Gentili. L'acquisizione, dal valore di 6,9 milioni di euro, valuta complessivamente Waimea a 13,5 milioni di euro. In seguito all’accordo, Mondadori ha ottenuto la maggioranza, pur lasciando alla coppia il controllo operativo e una quota del 49%, oltre alla possibilità di mantenere le posizioni di amministratori esecutivi. La decisione di vendere una parte dell'azienda ha radici strategiche: la collaborazione con Mondadori permetterà di consolidare la struttura societaria e di fornire stabilità a lungo termine. Rossi stessa ha dichiarato: «Con la firma di oggi io e Marco scriviamo una nuova pagina del nostro percorso, volta a trasformare ciò che abbiamo costruito in un’azienda ancora più solida». Negli accordi firmati, è prevista inoltre un’opzione per Mondadori Media di aumentare ulteriormente la propria quota fino al 70%.

Chi è Benedetta Rossi

Benedetta Rossi, nata a Porto San Giorgio (Fm) nel 1972, è una cuoca, autrice e conduttrice televisiva che ha saputo trasformare la passione per la cucina in una carriera di successo. Dopo gli studi all’Università Politecnica delle Marche e un percorso ulteriore presso l’Università degli Studi di Camerino, Benedetta ha iniziato la sua avventura imprenditoriale lavorando come cuoca in agriturismi e come produttrice di articoli per la cura della casa. Proprio nella cornice dell’agriturismo di famiglia, inizia a pubblicare video su YouTube, prima tramite il canale “AgriturCasaVecchia”, poi con quello che la consacrerà al successo, “Fatto in Casa da Benedetta”.

Il nuovo canale si afferma rapidamente, registrando milioni di visualizzazioni per le ricette che Benedetta prepara con semplicità e genuinità. Negli anni, il successo dei suoi contenuti cresce esponenzialmente: il pubblico apprezza la spontaneità e il calore umano di Benedetta, che riesce a portare nelle case italiane un po' del gusto e delle tradizioni della cucina di casa.

La carriera di Benedetta: dal web alla tv e oltre

Grazie all’impegno e alla passione, Benedetta Rossi è riuscita a costruire un impero mediatico. Dai primi video su YouTube, in cui condivideva semplici ricette e consigli pratici, è passata a conquistare il pubblico con libri di cucina come “Fatto in casa da Benedetta”, “La cucina di casa mia” e “La nostra cucina”. Quest'ultimo titolo, in particolare, è stato per settimane al primo posto tra i libri più venduti in Italia, confermando il grande seguito della cuoca marchigiana. Nel 2018, Benedetta debutta con il programma televisivo “Fatto in Casa per Voi”, trasmesso in contemporanea su Food Network e Real Time. Anche sul piccolo schermo, la sua simpatia e la capacità di trasmettere emozioni con la semplicità delle sue ricette le guadagnano una posizione di rilievo come cuoca e conduttrice.

Il ruolo di Marco Gentili: marito e socio in affari di Benedetta

Dal 2009, Benedetta è sposata con Marco Gentili, figura chiave nella crescita del brand. Marco è il fondatore della società Mauri Media Srl, che gestisce la promozione e gli aspetti commerciali del lavoro della moglie. Insieme hanno gestito inizialmente l’agriturismo “AgriturCasaVecchia”, situato nella regione Marche, successivamente trasformato in un bed & breakfast estivo chiamato “La Vergara”, tuttora attivo nei mesi estivi nella località di Altidona.

Gentili non è solo il marito di Benedetta, ma anche un importante partner d’affari. La coppia ha saputo costruire un brand che va oltre i semplici video di cucina, abbracciando libri, show televisivi e una rete di fan particolarmente affezionata. Grazie alla sua esperienza imprenditoriale, Marco ha contribuito a rendere “Fatto in Casa da Benedetta” un marchio forte e riconosciuto a livello nazionale.

Benedetta Rossi: vita privata e radici nelle Marche

Benedetta e Marco hanno scelto di vivere ad Altidona, un piccolo borgo collinare nelle Marche, dove Benedetta trae ispirazione dal paesaggio e dai prodotti locali per le sue ricette. La loro abitazione, immersa in un grande giardino con una serra e un orto, è il set perfetto per i video della chef, che mostra non solo le sue abilità in cucina, ma anche uno spaccato di vita familiare che il pubblico trova autentico e rassicurante. La cucina di Benedetta è divisa in due ambienti distinti: uno rustico, dove prepara le ricette per i video, e una moderna per le attività quotidiane della famiglia. Questo spazio riflette l’anima della cuoca, che sa coniugare tradizione e innovazione, rispecchiando la filosofia alla base del suo successo.

Fatto in casa con Benedetta e il futuro con Mondadori

L’accordo con Mondadori rappresenta per Benedetta e Marco un passo importante per il consolidamento del brand, che ora si prepara a nuove sfide con l’appoggio di un grande gruppo editoriale. Il mercato italiano ha assistito negli ultimi anni a un’esplosione del fenomeno dei creator digitali, ma pochi hanno raggiunto il livello di visibilità e affidabilità di Benedetta Rossi. Con l’ingresso di Mondadori Media nella compagine societaria, si apre la possibilità di espandere ulteriormente il marchio, garantendo solidità e nuove risorse per lo sviluppo di contenuti.

Questa partnership potrà permettere a Benedetta di diversificare ulteriormente la sua offerta, magari includendo nuove pubblicazioni o format multimediali capaci di coinvolgere un pubblico ancora più vasto. Inoltre, la collaborazione potrebbe aprire porte per sinergie commerciali e cross-promozioni, consolidando la sua presenza sia nel mercato editoriale sia nelle piattaforme digitali e televisive.