Stazione di Roma Termini: apre il primo ristorante Leon in Italia

La stazione di Roma Termini si arricchisce di un'esclusiva novità: l'arrivo di Leon, il primo ristorante italiano della celebre catena inglese che punta a rivoluzionare il mondo del fast food con un approccio sano e di qualità. Grazie alla collaborazione tra Ssp, leader nella ristorazione in luoghi di transito, e Grandi Stazioni Retail, da venerdì 25 ottobre la Terrazza Termini ospita l'innovativo concept che unisce rapidità e genuinità. I viaggiatori potranno così gustare piatti freschi e nutrienti ispirati alla dieta mediterranea, perfetti per un'esperienza “grab-and-go” di alto livello.

Fondato nel 2004 a Londra, a Carnaby Street, Leon ha trasformato il concetto di fast food, proponendo una cucina “naturale” che privilegia ingredienti selezionati e sostenibili. Ispirato ai sapori mediterranei e alla nostalgia delle vacanze estive, il menu di Leon si distingue per l'alternarsi stagionale di piatti ricchi di vegetali, erbe fresche e grassi buoni come noci e semi. Questa nuova apertura a Roma Termini promette di diventare un punto di riferimento per chi cerca una pausa veloce ma salutare, portando un tocco internazionale nella vivace food hall affacciata sui binari della stazione.

«Annunciare l'apertura del primo ristorante Leon in Italia, all'interno della stazione di Roma Termini, è per noi un grande onore e un'ulteriore conferma dell'attrattività degli spazi che Grandi Stazioni Retail valorizza e gestisce quotidianamente. Questa inaugurazione va ad arricchire ulteriormente il variegato panorama gastronomico presente nella stazione di Roma Termini, per incontrare e soddisfare preferenze e gusti di tutti i viaggiatori, offrendo allo stesso tempo ai partner una visibilità unica, grazie al contesto dinamico e multiculturale che è ideale per il primo approdo dei brand internazionali in Italia» ha dichiarato Sebastien De Rose, chief operating officer di Grandi Stazioni Retail.

«Siamo lieti di collaborare con Grandi Stazioni Retail per presentare il marchio Leon all'interno della stazione di Roma Termini. Siamo convinti che i viaggiatori apprezzeranno questa nuova opzione che combina gusto, salute e comodità. Con questa apertura, Ssp continua a dimostrare il suo impegno nel fornire ai viaggiatori un'offerta più sana, qualitativamente elevata e gustosa» ha aggiunto Gérard d'Onofrio, amministratore delegato di Ssp Francia, Belgio, Lussemburgo e Italia. «Siamo estremamente orgogliosi della nostra partnership con Ssp e li consideriamo degli esperti di mobilità, quindi siamo entusiasti di collaborare con loro per introdurre Leon Naturally Fast Food a Termini. Gli italiani vantano un impareggiabile orgoglio per gli ingredienti di qualità e i sapori autentici, quindi non vediamo l'ora di condividere con loro il nostro Naturally Fast Food» ha concluso James Powell, direttore operativo di Leon.