A partire dal 4 novembre, ogni lunedì alle 21.30 su Nove, ci imbarcheremo con Francesco Panella in un emozionante viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti italiani nel mondo. Dopo il trionfo della scorsa edizione, che ha conquistato un pubblico sempre più vasto, "Little Big Italy" si conferma come uno dei programmi di punta della rete. La formula vincente, che unisce la passione per il cibo alla voglia di scoprire nuove culture, ha fatto breccia nel cuore degli spettatori.

Su Nove torna “Little Big Italy” con Francesco Panella

Alla scoperta dei migliori ristoranti italiani nel mondo con Panella

Nelle nuove puntate, Panella ci porterà in luoghi esotici e affascinanti, alla ricerca di quei piccoli angoli d'Italia che sono sbocciati lontano dalle nostre coste. Dal fascino orientale di Bali e Singapore, passando per l'elegante Hanoi e la vibrante Hong Kong, fino alla suggestiva Ubud e alla fredda ma accogliente Helsinki, il nostro “esploratore” del gusto ci farà assaporare la vera essenza della cucina italiana in ogni sua sfumatura. Ma "Little Big Italy”, composto da sette appuntamenti da 75 minuti l'uno, non è solo un semplice viaggio culinario. È anche una competizione tra i migliori ristoranti italiani all'estero. In ogni tappa, Panella incontrerà tre expat che lo guideranno alla scoperta dei loro locali preferiti. Attraverso un meccanismo di valutazione innovativo, che prevede un "gettone tricolore" e un giudizio attento su ogni piatto, verrà decretato il vincitore di ogni tappa.

Il programma - prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery (visibile al canale 9 del digitale terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9) è un omaggio alla cucina italiana all'estero. Nel corso degli anni, il programma ha esplorato quattro continenti, regalando al pubblico un viaggio attraverso culture, sapori e tradizioni di tutto il mondo. Con ben 70 episodi già trasmessi e 246 espatriati che hanno affiancato Francesco in questa avventura, la serie continua a offrire uno spaccato autentico della vita italiana fuori dai confini nazionali. Tra tutte le mete, New York si distingue come protagonista con ben 7 episodi dedicati alla Grande Mela, mentre gli Stati Uniti rappresentano il Paese con il maggior numero di puntate, con 25 episodi girati in diverse località, ognuna con le proprie peculiarità.