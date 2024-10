Freni e Frizioni, L'Antiquario e Camparino in Galleria fra i primi 100 bar al mondo

A due settimane dall'attesa cerimonia di premiazione di The World’s 50 Best Bars 2024, che si svolgerà a Madrid (Spagna) il prossimo 22 ottobre e sponsorizzata da Perrier, è stata svelata per l'ottavo anno consecutivo la lista estesa dei bar classificati dal 51° al 100° posto. In classifica anche tre locali italiani: Freni e Frizoni di Roma al numero 53, L'Antiquario di Napoli al 78° e Camparino in Galleria di Milano al 92°.

The World’s 50 Best Bars 2024, la classifica

La lista del 51-100 per il 2024 vede 12 nuove entrate provenienti da città quali Copenaghen, Dubai, Londra, Madrid, Toronto, Kuala Lumpur e Hiriketiya, in Sri Lanka, che fa il suo debutto nella classifica con Smoke & Bitters al 86° posto. Gli Stati Uniti si confermano protagonisti con sette locali distribuiti tra New York, Miami, San Francisco e Los Angeles, seguiti da vicino dal Messico con cinque bar.

Nella lista 51-100 de The World's 50 Best Bars ci sono 12 new entry

A livello europeo, il Regno Unito guida la classifica con quattro bar, tra cui Kwãnt Mayfair al 52° posto e nuove entrate come Amaro al 90° posto. In Asia, Singapore domina la scena con tre bar in classifica, tra cui i nuovi entrati Cat Bite Club al 56° e Night Hawk al 74°.

The World’s 50 Best Bars 2024, gli italiani in classifica

Come detto, sono tre i bar italiani presenti nella classifica che va dal 51° al 100° posto dei The World’s 50 Best Bars 2024. Il Camparino in Galleria di Milano, 92° nel 2024, nella scorsa edizione era l’unico presente in questa parte della graduatoria: 85°. Scivolano, invece, fuori dai migliori 50 Freni e Frizioni di Roma (33° dodici mesi fa e 53° oggi) e L’Antiquario di Napoli (da 44° a 78°). C’è ora attesa per capire quanti bar italiani riusciranno ad entrare nella top 50 della classifica. Lo scorso anno erano 6 in totale, compresi Freni e Frizioni e L’Antiquario, cui si aggiungeva il Camparino Galleria 85°, portando a 7 il numero complessivo dei bar italiani tra i migliori 100 al mondo.

Freni e Frizioni

In una città antica e classica come Roma, Freni e Frizioni rappresenta un'eccezione. Situato in pieno centro, il bar occupa un'ex officina meccanica (il nome infatti significa "freni e frizioni") e spesso l'atmosfera del locale si estende anche al cortile circostante. Con cocktail pensati sia per il grande pubblico che per i veri intenditori, serviti dal tramonto fino alle prime ore del mattino, Freni e Frizioni è diventato uno dei luoghi più popolari della città. L'atmosfera è punk, con un pubblico giovane e alternativo che riempie sia il salone dalle alte volte che i tavoli all'aperto. Tuttavia, c'è un richiamo alla tradizione: l'aperitivo e i cocktail classici restano le ordinazioni più gettonate. Tra le creazioni più apprezzate, spicca il Phi-Mex, una rivisitazione del Tommy’s Margarita con mezcal, calamansi, peperone, tamarindo e sciroppo d'agave, attualmente considerato il cocktail di punta del locale.

Freni e Frizioni | Via del Politeama 4 - 00153 Roma | Tel 06 45497499

L'Antiquario

L'Antiquario, in stile speakeasy, si distingue per offrire la migliore ospitalità italiana con un team pluripremiato. Situato dietro una porta di legno, il locale presenta un'atmosfera accogliente con divani in velluto rosso e pareti rivestite di carta da parati floreale. La lista dei cocktail, Napoli Capitale, rende omaggio alla città, alle sue tradizioni e agli artisti che hanno lasciato il segno nei quartieri e nelle strade più popolari. Un esempio è Andy, un cocktail a base di calvados e vodka con banana tostata e un tocco di champagne, dedicato a Andy Warhol, padre della pop-art. Accanto alle creazioni più innovative, non mancano i grandi classici. Tra questi spicca la giostra del Negroni, con tre interpretazioni di uno dei cocktail più consumati al mondo: l'Umami, con vermouth secco infuso di pomodori e shiitake; il Garden, con gin aromatizzato a pesca e rosa; e il Corretto, con note di caffè Arabica. L'Antiquario non è solo un cocktail bar, ma un vero e proprio tributo alla tradizione napoletana, con un tocco di modernità e una particolare attenzione ai dettagli che lo rendono un punto di riferimento per gli appassionati di mixology in Italia.

L'Antiquario | Via Vannella Gaetani 2 - 80121 Napoli | Tel 081 7645390

Il Camparino in Galleria

Il Camparino in Galleria è situato in una delle gallerie commerciali più spettacolari di Milano, a due passi dal Duomo. Questo è il luogo dove il famoso Campari è nato. Fondato nel 1915 da Davide Campari, figlio di Gaspare, l'inventore dell'aperitivo preferito da tutti, creato nel 1867, Camparino mantiene intatti i mosaici e gli affreschi originali, che ancora oggi sono un simbolo del suo stile unico. Con i suoi soffitti alti e un'atmosfera elegante, Camparino in Galleria è il luogo perfetto per gustare un Campari Seltz accompagnato da uno snack, ideale per prepararsi a una serata alla Scala o all'inaugurazione di una mostra al Palazzo Reale. Un vero e proprio tempio del gusto e della tradizione milanese, dove storia e modernità si incontrano in un ambiente raffinato e accogliente.

Camparino in Galleria | Piazza del Duomo 21 - 20121 Milano | Tel 02 86464435

The World’s 50 Best Bars 2024, numeri e novità della classifica 51-100

La scelta di Madrid come sede per la cerimonia di premiazione non è casuale. La capitale spagnola, ricca di tradizione e innovazione, si conferma una delle destinazioni più ambite per gli appassionati di gastronomia e mixology. Il Consiglio Regionale di Madrid ha sottolineato come la città rappresenti la cornice ideale per celebrare questo evento, con una lunga tradizione di alta qualità nelle cocktail bar, sin dall’apertura della prima grande coctelería spagnola in Gran Vía nel 1931. Questo prestigioso ranking è stilato grazie al voto di un panel internazionale composto da oltre 700 esperti del settore, tra cui bartender, giornalisti e critici specializzati. La lista offre uno sguardo anticipato su alcuni dei locali più eccezionali del mondo, e comprende bar di 35 diverse città globali.

The World’s 50 Best Bars 2024, l’eccellenza del settore riconosciuta a livello globale

Emma Sleight, direttrice di contenuti di The World’s 50 Best Bars, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: «Siamo lieti di poter nuovamente celebrare i bar più straordinari del mondo con la pubblicazione della lista estesa dal 51 al 100. Questo ranking è un’occasione unica per riconoscere l’incredibile dedizione e ospitalità che caratterizzano i migliori locali del pianeta».

La classifica dei migliori bar al mondo verrà svelata a Madrid

La lista estesa mira a mettere in luce un numero ancora maggiore di eccellenze globali, evidenziando la varietà e la qualità delle esperienze di cocktail in tutto il mondo, oltre a celebrare il duro lavoro di chi opera in questo settore. Il concorso culminerà con la cerimonia di premiazione dei migliori 50 bar il prossimo 22 ottobre a Madrid.

