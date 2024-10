L'accessibilità nel turismo come valore aggiunto a Dolomiti Horeca

Nel contesto della seconda giornata di Dolomiti Horeca 2024, in svolgimento a Longarone Fiere, si è discusso del valore aggiunto che l’accessibilità può apportare al turismo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa 1 miliardo di persone nel mondo viva con una disabilità, una cifra destinata a raddoppiare entro il 2050. In Europa, il turismo accessibile genera un fatturato annuo di 400 miliardi di euro, rappresentando circa il 3% del PIL dell’Unione Europea e garantendo 9 milioni di posti di lavoro. Tuttavia, meno del 10% delle strutture turistiche è realmente accessibile, evidenziando un potenziale di crescita ancora inespresso.

A Dolomiti Horeca l'accessibilità nell'ospitalità al centro

Dolomiti Horeca, l’ospitalità universale

In questo contesto, il convegno intitolato "Ospitalità universale. Everyone is welcome" ha posto l’accento sull’importanza del contatto umano nell'accoglienza e sulla necessità di una comunicazione efficace. L’accessibilità non si limita a migliorare la fruibilità delle strutture, ma deve essere chiaramente comunicata per diventare un vero elemento di attrattiva turistica.

Durante l’evento sono stati inoltre presentati i bandi del programma Por Fesr 2021-2027 della Regione Veneto, che offrono supporto alle imprese turistiche per migliorare l’accessibilità delle loro strutture.

Dolomiti Horeca, la formazione per il futuro

L’attenzione alla formazione è stata un altro tema centrale del dibattito. Gli studenti dell’Its Academy di Belluno, specializzati nel settore turistico, rappresentano le future figure professionali in grado di rispondere alle sfide di un mercato in evoluzione, dove accessibilità e accoglienza inclusiva diventeranno sempre più rilevanti. La loro preparazione pratica e innovativa li rende risorse fondamentali per il futuro del turismo.

Oltre ai temi dell’accessibilità e della formazione, Horeca 2024 ha ospitato dimostrazioni culinarie con gare di pizza e masterclass sensoriali a cura di Antonio Malvasi. L’evento si concluderà domani con ulteriori esibizioni di arte culinaria e degustazioni, inclusi abbinamenti pizza-vino e performance di pizzaioli acrobatici.