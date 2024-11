Guida Pasticcerie 2025: ecco le migliori per il Gambero Rosso

La quattordicesima edizione della guida Pasticceri & Pasticcerie 2025 di Gambero Rosso, presentata nella cornice del Palazzo di Varignana, in provincia di Bologna, è un'istantanea di un settore sempre più dinamico. Curata in collaborazione con il Club Kavè, la guida celebra la tradizione italiana dei dolci, combinandola con le nuove tendenze e l'innovazione che guidano oggi il settore.

Presentata la guida 2025 di Pasticceri e Pasticcerie

Pasticceri & Pasticcerie, il dolce ha un ruolo speciale

Il dolce ha da sempre un posto speciale sulla tavola, sia per le feste che per i momenti di coccola quotidiana. Oggi, grazie alla connettività globale, le tendenze si diffondono rapidamente, e il 2024 ha visto spiccare in particolare maritozzi, croissant dalle forme originali e rolls. Il fenomeno della pasticceria italiana riflette una realtà in continua trasformazione, soggetta a mode rapide, ma anche a una forte spinta verso la qualità, la sostenibilità e la valorizzazione del territorio. Secondo Marina Savoia, curatrice della guida, i grandi maestri della pasticceria italiana sanno trasformare le tendenze in spunti per esprimere il proprio stile, anche attingendo agli ingredienti tipici locali e alla biodiversità del nostro Paese. «I dolci rappresentano la cultura dei luoghi e conservano un posto d'onore nella nostra memoria», commenta Savoia, «ma i giovani professionisti del settore, come Arianna Valente e Raffaele Gant con la loro insegna Libera ad Asti, sanno combinare tradizione e modernità».

Pasticceri & Pasticcerie, l'edizione 2025

Quest'anno, la guida ha censito ben 660 pasticcerie, di cui 61 sono nuovi ingressi. Sono 33 le insegne che hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle Tre Torte, segno di una qualità diffusa lungo tutta la penisola. Al vertice, come da tradizione, si distingue ancora una volta Iginio Massari con la sua Pasticceria Veneto di Brescia, l'unica a ricevere le Tre Torte d'Oro. Due nuovi nomi entrano nell'olimpo della pasticceria d'eccellenza italiana: la pasticceria Denis Dianin di Selvazzano Dentro, in Veneto, e Tiri Bakery & Caffè di Potenza, in Basilicata.

Sono 660 le pasticcerie presenti nella guida

In termini di qualità, la Lombardia è la regione che si aggiudica il maggior numero di riconoscimenti a pieno punteggio, con nove pasticcerie premiate, seguita dalla Campania. La guida 2025 assegna inoltre sei premi speciali a nove professionisti, mettendo in luce talenti emergenti e nuove realtà d'eccellenza.

Pasticceri & Pasticcerie 2025, attenzione alla sostenibilità

Una sezione importante della guida è dedicata alla pasticceria da ristorazione, una pratica in forte ascesa che arricchisce l'esperienza culinaria nei ristoranti e, quest'anno, anche nelle pizzerie. Con 25 premiati, in crescita rispetto ai 16 della scorsa edizione, la guida sottolinea l'importanza dei pastry chef, veri protagonisti della dolcezza anche fuori dai laboratori di pasticceria.

Un’attenzione particolare è stata riservata alla valorizzazione delle produzioni locali

Un tema centrale della guida è la sostenibilità, con un'attenzione particolare alla valorizzazione delle produzioni locali. Le scelte di ingredienti stagionali e a chilometro zero non sono solo un omaggio alla biodiversità, ma anche un impegno verso pratiche che rispettano l'ambiente. Questo approccio è visibile sia nelle creazioni dei grandi maestri che nei lavori delle giovani promesse, che stanno tracciando il futuro della pasticceria italiana.

Pasticceri & Pasticcerie, i premiati

Nell'edizione Pasticceri & Pasticcerie 2025 sono 33 i locali che si aggiudicano il massimo riconoscimento delle Tre Torte, con Club Kavè, riservato alle insegne con un punteggio pari o superiore a 90 centesimi

La classifica con il voto in centesimi:

Dalmasso ad Avigliana (TO), con 96 punti

Biasetto a Padova, con 95 punti

Besuschio ad Abbiategrasso (MI), con 94 punti

Maison Manilia a Montesano sulla Marcellana (SA), con 94 punti

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro a Piaggine (SA), con 94 punti

Sal De Riso Costa d'Amalfi a Minori (SA), con 93 punti

Caffè Sicilia a Noto (SR), con 93 punti

Acherer Patisserie.Blumen a Brunico/Bruneck (BZ) , con 92 punti

Gino Fabbri Pasticcere a Bologna, con 92 punti

Fabrizio Galla a San Sebastiano Da Po (TO), con 92 punti

Gruè a Roma, con 92 punti

Ernst K Knam a Milano, con 92 punti

Pasquale Marigliano a Nola (NA), con 92 punti

Nuovo Mondo a Prato, con 92 punti

Sciampagna a Palermo, con 92 punti

Walter Musco a Roma, con 92 punti

Belle Hélène a Tarquinia (VT), con 91 punti

Caffè Cavour 1880 a Bergamo, con 91 punti

Cortinovis a Ranica (BG), con 91 punti

Fusto Milano a Milano, con 91 punti

Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche (PD), con 91 punti

Martesana a Milano, con 91 punti

Rinaldini a Rimini, con 91 punti

Pasticceria Roberto a Erbusco (BS), con 91 punti

Alessandro Servida a Milano, con 91 punti

L'Arte Bianca a Parabita (LE), con 90 punti

Denis Dianin a Selvazzano Dentro (PD), con 90 punti

Dolce Reale a Montichiari (BS), con 90 punti

Dolciarte ad Avellino, con 90 punti

Luca Mannori a Prato, con 90 punti

Piccola Pasticceria a Casale Monferrato (AL), con 90 punti

Pepe Mastro Dolciere a Sant'Egidio del Monte Albino (SA), con 90 punti

Tiri Bakery & Caffè a Potenza, con 90 punti

Si conferma fuori classifica, con il riconoscimento delle Tre Torte d'Oro, con Club Kavè, Iginio Massari, Maestro dei maestri in Italia e nel mondo con la sua Pasticceria Veneto di Brescia.

I sei premi Speciali

Pasticcere emergente, con Petra Molino Quaglia

Arianna Valente e Raffaele Gant di Libera ad Asti

Novità dell'anno, con FB Gruppo Clabo

Delia a Lecce

Miglior Pasticceria salata, con Iceteam 1027

Dalmasso ad Avigliana (TO)

Sebastiano Caridi a Faenza (RA)

Miglior Dolce al cioccolato, con Domori

Ernst K Knam a Milano, con la sua Torta Africa

Sostenibilità, con Inalpi

Caffè Sicilia a Noto (RG)

Valorizzazione delle produzioni territoriali, con Agrimontana

Copello a Chiavari (GE)

Freni a Messina

Roberto Murgia - Dolci in corso ad Alghero

I migliori Pastry Chef, con Valrhona

Mondo sui generis, la pasticceria da ristorazione ha caratteristiche peculiari che la distinguono da quella da laboratorio. Entrano in gioco preparazioni espresse, basso tenore zuccherino, leggerezza, sempre più “dolci non dolci”, in un gioco di sinergie con la cucina. Il dolce da fine pasto è infatti il tassello finale di un percorso di degustazione, l'ultimo ricordo che il cliente porta con sé dell'esperienza, e il compito del pastry chef è quello di renderlo memorabile. La sezione dedicata ai Migliori pastry chef è una miniguida ai più interessanti talenti del settore che operano in grandi ristoranti e pizzerie italiani.