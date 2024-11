Giovani e prodotti di IV gamma: consumatori creativi ma disinformati

Un'indagine condotta da AstraRicerche per il "Gruppo prodotti ortofrutticoli di IV gamma" di Unione Italiana Food ha messo in luce abitudini, percezioni ed errori degli italiani tra i 18 e i 29 anni nei confronti dei prodotti ortofrutticoli freschi pronti al consumo. Il risultato? Sebbene i giovani apprezzino questi prodotti per la loro praticità e versatilità in cucina, emergono diffuse false credenze e pratiche scorrette che ne compromettono il consumo ideale.

IV gamma: i giovani la amano, ma la conoscono poco

Giovani e IV gamma: confusione sulla definizione ma consumo diffuso

Infatti, come riferito dalla ricerca, il 47% dei giovani intervistati ha dichiarato di non aver mai sentito il termine “IV gamma” e il 37% pur avendolo sentito, non ne conosce il significato. Solo il 16% attribuisce alla definizione il giusto significato, ovvero verdure, frutta e ortaggi freschi confezionati in busta o in vaschetta e pronti al consumo. Ma questo dato non sembra influenzare l'acquisto: ben il 73% dei giovani li compra abitualmente, con il 39% che li acquista settimanalmente e il 34% 2-3 volte al mese.

Giovani e IV gamma: errori nella conservazione e fake news sui conservanti

Uno degli aspetti più critici, però, riguarda la conservazione dei prodotti di IV gamma dopo l'acquisto. Solo il 35% dei giovani utilizza l'apposita borsa frigo per preservare la catena del freddo, mentre il 61% si affida ai comuni sacchetti del supermercato, interrompendo un passaggio cruciale per mantenere la freschezza degli alimenti. Una disattenzione che è più alta rispetto alla media nazionale, che si attesta al 54%.

Giovani e prodotti freschi: abitudini e false credenze

Altro elemento preoccupante è la diffusione di credenze errate: ben l'87% dei giovani pensa che i prodotti di IV gamma contengano conservanti, contro il 75% della media generale. Tra questi, il 27% ritiene addirittura che ne contengano più di altri alimenti confezionati. In realtà, la freschezza di questi prodotti è garantita esclusivamente dalla conservazione a freddo, senza l'uso di conservanti. Un dato che sottolinea come anche i cosiddetti “nativi digitali”, teoricamente più informati, siano vittime di fake news.

Perché i giovani scelgono i prodotti di IV gamma

I giovani consumatori di IV gamma mostrano poi preferenze diverse rispetto alla media nazionale. Sebbene solo il 36% dei 18-29enni scelga questi prodotti per comodità e risparmio di tempo (contro il 52% della media generale), valori superiori alla media emergono su altri aspetti. Per il 33% il buon rapporto qualità/prezzo è un fattore determinante, così come la porzionatura (31%), la facilità di trasporto (34%) e l'incentivo a consumare verdure quotidianamente (27%). Inoltre, l'11% apprezza la possibilità di utilizzare i prodotti di IV gamma come base per ricette innovative, un dato significativamente più alto rispetto al 7% registrato nel totale degli intervistati.

Giovani e IV gamma, ecco quali sono i prodotti più acquistati

Tra i prodotti di IV gamma più acquistati, le insalate in busta sono in testa con il 59% delle preferenze, seguite dalle verdure da cuocere (50%), dalle ciotole (42%) e dalla frutta confezionata (33%). Un dato interessante riguarda le zuppe, acquistate abitualmente o abbastanza spesso dal 27% dei giovani intervistati. La scelta di questi prodotti è motivata dalla loro rapidità di preparazione (69%) e dalla comodità d'uso (67%). Tuttavia, solo il 54% ne apprezza il valore nutrizionale, un dato inferiore rispetto alla media nazionale del 72%.

Giovani e IV gamma: l'insalata in busta il prodotto più acquistato

Quando si tratta di criteri d'acquisto, i giovani si dimostrano esigenti. La qualità delle materie prime è fondamentale per il 75% dei rispondenti, così come la preferenza per prodotti italiani (66%) e biologici (68%). Inoltre, si registra una maggiore apertura all'innovazione rispetto ad altre fasce d'età: il 52% sceglie prodotti che offrono ricette nuove e sperimentali.

Creatività in cucina e ricette online: come i giovani utilizzano i prodotti di IV gamma

Infine, la creatività, che emerge anche dal modo in cui utilizzano i prodotti di IV gamma. Infatti, il 55% degli intervistati cerca spesso o a volte ricette online per preparare piatti con questi ingredienti, un dato che sale al 67% tra le donne. I social network rappresentano il principale canale d'ispirazione per il 46% degli intervistati. Questo aspetto, oltre a riflettere l'inclinazione dei giovani verso nuove sperimentazioni culinarie, sottolinea come i prodotti di IV gamma siano percepiti non solo come comodi ma anche come base per preparazioni originali.