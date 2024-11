Dopo Natale, su Real Time, i nuovi episodi di “Cortesie per gli ospiti”

Da oltre vent'anni ci insegna l'arte dell'accoglienza e delle buone maniere. Ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle 20,30, su Real Time, “Cortesie per gli ospiti”, ci fa compagnia offrendo lezioni di stile e di bon ton e rendendo ogni cena una vera e propria celebrazione. Dopo la pausa natalizia, gli spettatori potranno seguire le nuove puntate. Csaba Dalla Zorza (scrittrice, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo), Roberto Valbuzzi (chef la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia) e Tommaso Zorzi (conduttore televisivo con il compito di valutare il "look" di una casa), si imbarcano, ogni volta, in un nuovo viaggio alla scoperta delle case più originali e accoglienti d'Italia.

Dopo Natale, “Cortesie per gli ospiti” torna con nuove sfide

Cortesie per gli ospiti: tappe, giudici e formula

Quest'anno, le telecamere di Real Time fanno tappa a Milano, Roma, Salerno, Verona, Palermo e sulla Riviera Romagnola, per svelarci i segreti di chi ha fatto dell'ospitalità una vera e propria forma d'arte. Tanti nuovi concorrenti, sfide culinarie sempre più accese, consigli di stile unici e ambientazioni domestiche che lasciano a bocca aperta. Csaba dalla Zorza, con la sua raffinatezza, valuta il "Lifestyle" di ogni casa, mentre Roberto Valbuzzi mette alla prova le abilità culinarie dei concorrenti. Tommaso Zorzi, con il suo gusto impeccabile, si occupa invece di giudicare l'arredamento e lo stile degli ambienti.

La formula di “Cortesie per gli ospiti” - prodotto daBanijay Italia per Warner Bros. Discovery - è ormai un classico: due coppie si sfidano a colpi di mise en place, ricette gourmet e ambienti raffinati. Ma ogni stagione porta con sé nuove sorprese e sfide sempre più impegnative per i concorrenti. Anche quest'anno, non mancano le risate, le emozioni e le rivelazioni inaspettate che rendono questo programma un vero e proprio cult. Le puntate sono disponibili anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.