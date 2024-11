Scorte natalizie: conviene comprare pesce spada, vongole e agrumi

Per chi desidera risparmiare in vista delle festività natalizie, è il momento perfetto per acquistare pesce, agrumi e verdura a prezzi competitivi. Il pesce spada, le vongole, le mazzancolle, e il polpo sono tra i prodotti più convenienti, così come agrumi come clementine e arance. Inoltre, verdure come finocchi e cipolle dorate sono abbondanti e a buon prezzo. Acquistare questi prodotti ora, approfittando dei prezzi bassi, permette di fare scorta per il Natale senza far lievitare il budget.

Cosa comprare ora per la scorta di Natale

Pesce fresco per le feste: occasione da non perdere

Il pesce, elemento imprescindibile delle tavole natalizie italiane, è tra i protagonisti della scorta per il Natale 2024. Con una domanda ancora bassa, i prezzi sono molto convenienti per molti dei prodotti ittici più amati. Le mazzancolle, ad esempio, sono un'ottima scelta. All'ingrosso, i prezzi variano tra i 15 e i 23 euro al chilo, una fascia che consente di acquistare in quantità per conservarle comodamente in freezer. Le mazzancolle sono ideali per antipasti o piatti veloci, grazie alla loro versatilità e al sapore delicato.

Anche la trota allevata è un’opzione da considerare. Questa varietà di pesce, che si distingue per la sua sostenibilità ambientale e qualità certificata, è in vendita tra i 5,30 e i 5,50 euro/kg. Un pesce perfetto per i più piccoli o per chi preferisce sapori leggeri ma ricchi di nutrienti.

Ma il pesce spada non è da meno: prezzi che non superano i 14,50 euro/kg lo rendono una scelta interessante per chi desidera preparare piatti di carne bianca. In particolare, il pesce spada del Tirreno, fresco e gustoso, è ideale per grigliate o per arricchire insalate e primi piatti. In un periodo in cui il pesce abbonda, non perdere l'opportunità di acquistarlo a buon prezzo e fare scorta per i giorni di festa.

Tra i molluschi, il polpo verace è un altro prodotto di qualità, con prezzi che oscillano tra i 13,50 e i 17 euro/kg. Ideale per zuppe, insalate fredde o per essere preparato alla griglia, il polpo è uno degli ingredienti di punta per i pranzi natalizi.

Vongole Lupino: economiche ma con un'offerta limitata

Le vongole lupino, il cui prezzo è tra i 3,50 e i 7 euro/kg, sono un altro alimento che non può mancare sulla tavola natalizia. La domanda cresce con l'avvicinarsi delle festività, ma al momento i prezzi restano competitivi, consentendo agli acquirenti di fare scorta. Il suggerimento è di approfittare ora della disponibilità per congelare una buona quantità di questo prodotto che, nel periodo natalizio, è tra i più richiesti per preparare piatti a base di frutti di mare, risotti e sughi per pasta.

Agrumi e frutta di stagione: offerta abbondate e di qualità

Non solo pesce: anche per i prodotti ortofrutticoli, il periodo è favorevole. Gli agrumi, in particolare le clementine, sono abbondanti e di ottima qualità grazie alle temperature più basse di quest'anno. Il prezzo delle clementine varia tra i 0,70 e i 1,20 euro/kg, un’occasione imperdibile per fare il pieno di vitamina C, ideale per i periodi di raffreddore e per preparare dolci e torte.

Anche le arance bionde, con prezzi che vanno fino a 1,60 euro/kg, sono un frutto in abbondanza, perfetto per arricchire la tavola e per fare spremute fresche. La qualità dei frutti è garantita dal clima che ha favorevolmente influenzato la produzione, rendendole particolarmente gustose.

Le castagne sono ancora presenti nei mercati, sebbene stiano giungendo al termine della loro stagione. I prezzi sono piuttosto contenuti, tra i 3,50 e i 5 euro/kg. Un buon momento per acquistarle e preparare piatti autunnali o per conservarle sotto forma di puree e dolci.

Agrumi e finocchi molto convenienti e di qualià

Finocchi e cipolle a prezzi ottimi

Tra le verdure, ci sono diverse opzioni per arricchire la tua dispensa con alimenti freschi e convenienti. I finocchi pugliesi e campani, grazie a una produzione abbondante, sono venduti a prezzi molto bassi, tra l'1,30 e l'1,40 euro/kg. Questi ortaggi, ideali per insalate fresche o per accompagnare piatti di carne, sono perfetti per arricchire le tue pietanze natalizie.

Le cipolle dorate, il cui prezzo è sceso rispetto allo scorso anno, sono un altro prodotto da non lasciarsi sfuggire. Con un costo tra i 0,70 e gli 0,80 euro/kg, sono un alimento fondamentale nelle cucine italiane, perfette per zuppe, salse e stufati.

Anche la cicoria, tipica di questa stagione, è abbondante nei mercati e ha prezzi regolari, attorno a 1,20 euro/kg. Un alimento versatile e salutare che può essere utilizzato per contorni o per arricchire primi piatti e insalate.