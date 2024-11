Stile e sicurezza al ristorante: come fornire un abbigliamento di qualità

L'abbigliamento da lavoro nella ristorazione è un elemento cruciale per garantire sicurezza, professionalità e igiene in un ambiente altamente dinamico e a contatto con il pubblico. Ogni giorno, cuochi, camerieri e personale di sala devono affrontare rischi specifici, come esposizione al calore, utensili affilati e superfici scivolose. Un abbigliamento adeguato riduce i rischi e risponde a standard normativi fondamentali per la sicurezza alimentare, evitando contaminazioni e migliorando l'igiene. Inoltre, l'abbigliamento professionale rappresenta l’immagine del ristorante: l’uniforme contribuisce a creare una percezione di ordine e attenzione, infondendo fiducia nei clienti. Nel complesso, un vestiario appropriato non solo protegge il personale, ma eleva l'intera esperienza gastronomica. E con questi obiettivi ben chiari Gruppo Rossini, tra i leader nell’abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale (DPI), ha inaugurato a Seriate (Bg) un nuovo magazzino automatizzato, destinato a diventare uno dei fulcri operativi dell’azienda. L’investimento, di circa 5 milioni di euro, rappresenta un tassello fondamentale della strategia di crescita del gruppo, che punta a raggiungere i 100 milioni di fatturato entro il 2026, raddoppiando così i 53 milioni registrati nel 2023. «La mission del Gruppo Rossini, da oltre mezzo secolo, è quella di proporre e fornire abbigliamento di alta qualità e DPI a tutti i professionisti del settore in ambito di sicurezza», ha commentato Alberto Pedroni, direttore generale del Gruppo Rossini

Il direttore generale del Gruppo Rossini, Alberto Pedroni

Tecnologia all’avanguardia e nuovo impulso occupazionale

La nuova struttura è progettata per ottimizzare i processi logistici e rispondere alla domanda crescente del mercato. Il sistema AutoStore - dotato di 24 robot e 32mila bins - permette di movimentare un’elevata quantità di merci, garantendo una capacità di stoccaggio cinque volte superiore rispetto a quella dei magazzini tradizionali. Questo magazzino, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, non solo aumenta l’efficienza, ma è anche modulare, consentendo espansioni future.

Il nuovo magazzino automatizzato del Gruppo Rossini è una struttura all’avanguardia

L’inaugurazione ha anche importanti risvolti occupazionali: il nuovo sistema richiederà infatti l’assunzione di nuovo personale per gestire la crescente mole di lavoro. Attualmente, il reparto logistico impiega 26 persone, il 55% delle quali sono donne, ma si prevede un aumento del personale grazie all’introduzione di turni di lavoro più flessibili.

Efficienza e sicurezza per i dipendenti e i clienti

Questo magazzino rappresenta un cambio di paradigma per il benessere degli operatori. Grazie all’automazione, gli operatori non devono più muoversi tra gli scaffali per recuperare la merce, ma restano fermi mentre i robot consegnano i prodotti. Questo non solo riduce la fatica fisica, ma aumenta la sicurezza sul lavoro, un aspetto prioritario per l’azienda. Per i clienti di Rossini, inoltre, l’automazione si traduce in un servizio più rapido: le tempistiche di evasione degli ordini sono notevolmente ridotte, anche durante i picchi stagionali.

A Seriate il nuovo magazzino automatizzato del Gruppo Rossini

Un'espansione di Rossini: l’acquisizione di Willax GmbH

Questo sviluppo segue l’acquisizione della Willax GmbH in Germania, che ha consolidato la presenza del Gruppo Rossini sul mercato internazionale e ha ampliato l’offerta aziendale. Grazie a questa operazione, Rossini è in grado di gestire un volume sempre maggiore di prodotti e rispondere con flessibilità alle richieste del mercato.

Innovazione continua e visione strategica

La costruzione del nuovo magazzino - completata in soli otto mesi - dimostra l’impegno di Rossini nel perseguire innovazione e crescita. Il direttore generale, Alberto Pedroni, ha sottolineato come la mission aziendale sia sempre stata quella di «proporre abbigliamento e DPI di alta qualità ai professionisti», affermando che il motto del gruppo, "Pronti a tutto", esprime la passione e la dedizione della Rossini nel voler eccellere e anticipare le tendenze.

In definitiva, il nuovo magazzino automatizzato rappresenta un esempio di come il Gruppo Rossini stia costruendo una strategia di successo per rafforzare la propria posizione di leadership e garantire un servizio di alta qualità sia ai dipendenti che ai clienti.