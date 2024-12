All'Antico Vinaio: a Natale un milione di euro sotto l'albero per i dipendenti

Tommaso Mazzanti, ceo di All'Antico Vinaio, ha annunciato un piano di premi natalizi destinati ai 600 collaboratori dell'azienda. Ogni dipendente riceverà fino a 3.000 euro di welfare aziendale e una settimana di ferie aggiuntive nel 2025. Inoltre, attraverso una lotteria interna, cinque collaboratori con almeno un anno di anzianità nell'azienda vinceranno un viaggio di una settimana alle Maldive, soggiornando in un resort a 5 stelle e potendo condividere l'esperienza con una persona a loro scelta.

All‘Antico Vinaio distribuirà tra tutti i suoi dipendenti bonus natalizi per circa un milione di euro

Un gesto di riconoscimento per il team

Mazzanti ha sottolineato che questo gesto vuole premiare la costanza, la dedizione e l'impegno dei dipendenti, che contribuiscono quotidianamente al successo del marchio. Secondo il ceo, il valore dei premi erogati complessivamente supera il milione di euro, dimostrando l'importanza del team per l'azienda. Oltre ai premi per i dipendenti, Mazzanti ha lanciato un contest su Instagram per offrire a un cliente un viaggio a New York. Il contest, chiuso il 10 dicembre, è stato pensato per far vivere l'esperienza della città simbolo per l'azienda.

L'espansione del brand nel 2025

All'Antico Vinaio, nato come piccola attività in via de' Neri a Firenze, si è trasformato in un marchio internazionale grazie a una combinazione di qualità dei prodotti e capacità imprenditoriale. Con il nuovo piano di sviluppo per il 2025, il marchio punta a rafforzare la propria presenza nei mercati globali.

Con 40 negozi tra Italia, Stati Uniti ed Emirati Arabi, e un fatturato stimato per il 2024 di 75 milioni di euro, l'Antico Vinaio guarda con fiducia al futuro. Martedì 17 dicembre, Mazzanti annuncerà l'ultima apertura di quest'anno, mentre per il 2025, prevede nuovi locali in Europa e un forte focus sull'espansione negli Stati Uniti, considerati mercati strategici per il marchio.