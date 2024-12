Torino, dopo 10 anni riapre lo storico Chalet: ora si chiama Maxelâ

Cuisine di qualità, musica dal vivo e ambienti accoglienti e raffinati. Dalla colazione fino al dopocena. Aperto sette giorni su sette, dalla mattina fino a tarda sera, sarà punto di ritrovo e intrattenimento per tutte le età. Obiettivo della proprietà è di ridare nuova vita e splendore a un locale simbolo della socialità torinese, contando sulla sua lunga esperienza nel settore della ristorazione collettiva e commerciale. Il marchio Maxelâ, di proprietà del Gruppo La Cascina, è già presente in alcune delle principali piazze italiane come Roma, Siena, Alberobello, Verona, Ascoli Piceno. Ai suoi ospiti il bistrot non ha concentrato la sua offerta soltanto sul lato enogastronomico, peraltro molto curato e vario, ma anche sugli aspetti estetici, relativi al design elegante e raffinato, e d'intrattenimento.

Chalet di Torino: con Maxelâ inizia una nuova era

Lo Chalet, che è stato uno dei club di punta della vita notturna, chiuso da quasi 10 anni, «è pronto al suo rilancio» dichiara Marco Muzj, direttore della filiale Nord-Ovest per il Gruppo La Cascina. «È stata una lunga cavalcata, durata più di due anni e ora, finalmente, ci siamo: siamo molto emozionati e allo stesso prontissimi a iniziare insieme alla città tutta una nuova, strepitosa, avventura fatta di buon cibo, musica e tanta socialità. Sentiamo la forte responsabilità di questa eredità, un simbolo di Torino. E noi daremo sempre il meglio per essere all'altezza delle aspettative».

Alla base del progetto l'idea del Gruppo La Cascina di allestire e gestire gli spazi coerentemente con la rivitalizzazione del parco del Valentino, evitando destinazioni d'uso considerate inquinanti e rumorose. Addio alla discoteca in favore di un'offerta che sarà declinata per le ore diurne e serali privilegiando la ristorazione di qualità e lasciando ampio spazio alla musica. La conduzione del locale sarà organizzata in linea con le attività di ristorazione che il Gruppo la Cascina gestisce in stretta partnership commerciale con il marchio Maxelâ.