Tredicesima di Natale: un italiano su tre la spende tra regali e viaggi

Con l'arrivo delle tredicesime, entra nel vivo la corsa agli acquisti natalizi, trainata da una mensilità extra che quest'anno vale complessivamente oltre 50 miliardi di euro. Secondo un'indagine Coldiretti/Ixè, il 38% degli italiani utilizzerà questa somma per regali e viaggi, confermando la tradizione di dedicare buona parte delle risorse extra alle festività. Tuttavia, un consistente 31% approfitterà della tredicesima per affrontare le spese di bollette e mutui, mentre il 23% sceglierà di metterla da parte. Il resto, invece, la impiegherà per altre necessità.

Tredicesima 2024: come la spendono gli italiani

Tredicesima di Natale: i giovani festeggiano, gli anziani puntano alle bollette

Dietro queste cifre si nascondono marcate differenze generazionali. Gli over 64, per lo più pensionati, si concentrano su priorità come il pagamento delle utenze domestiche e dei debiti. Al contrario, la fascia dei 18-34 anni, composta in gran parte da giovani lavoratori con contratti precari, è quella che si concede di più in termini di spese per celebrare. Per questa categoria, il 59% destina la tredicesima a rendere le festività più allegre, tra regali e viaggi che spaziano dalla moda alla tecnologia, fino ai piaceri della tavola.

Enogastronomia sotto l'albero: il boom del made in Italy

Tra i regali più gettonati di questo Natale, soprattutto tra i giovani, spiccano soprattutto i prodotti enogastronomici. La tendenza del 2024, rileva Coldiretti, è chiara: puntare su specialità italiane al 100%, acquistate magari nei mercatini cittadini o nei farmers market di Campagna Amica, che con i suoi oltre 1200 punti di vendita diretta rappresenta un'eccellenza europea.

Tredicesima di Natale: italiani a caccia di regali made in Italy

«Ma acquistare prodotti agroalimentari italiani, da mettere sotto l'albero o portare in tavola per i pranzi e le cene delle feste, rappresenta anche un sostegno importante all'economia e all'occupazione nazionale - ricorda Coldiretti - anche in considerazione della difficile situazione internazionale in corso che causa contraccolpi importanti al tessuto produttivo nazionale».

Quando arriva la tredicesima e come si calcola?

Per l'occasione, ricordiamo che per i lavoratori del settore privato - come camerieri, chef, receptionist e altre figure che animano il mondo dell'Horeca -, il pagamento della tredicesima arriva entro il 24 dicembre. Ma come si calcola esattamente? Questa mensilità aggiuntiva equivale a un dodicesimo della retribuzione lorda mensile moltiplicata per il numero di mesi lavorati nel corso dell'anno. Ad esempio, se un dipendente è stato assunto a metà anno, avrà diritto a una tredicesima proporzionata al periodo effettivamente lavorato. Non vengono conteggiati i mesi in cui non si è percepita retribuzione, salvo particolari eccezioni legate a congedi o altre normative contrattuali.