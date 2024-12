Sotto l'albero gli italiani scelgono sempre più cibo e vino

Chi l'ha detto che il Natale è solo dei bambini? Sotto l'albero gli italiani, infatti, scelgono sempre più i prodotti gastronomici come regalo. Se nel 2023 questa opzione era già in cima alle preferenze dei consumatori, un anno dopo questa opzione di dono rafforza ulteriormente la propria posizione in testa alle scelte dei regali in Italia, facendo anche registrare la terza crescita annua in termini percentuali tra le varie tipologie di regali: libri ed ebook, biglietti per concerti e spettacolo (appaiati con 10,4 punti di aumento) e vini e liquori, crescono di più, ma rimangono lontani in termini assoluti.

Nel 2024 cresce la quota di italiani intenzionati a fare acquisti per i regali di Natale, raggiungendo il 79,9% rispetto al 73,2% del 2023. Lo shopping natalizio continua a riflettere abitudini multicanale: il 62,6% degli intervistati combina acquisti online e in negozi fisici, mentre il 27,5% si affida esclusivamente ai punti vendita tradizionali.

Aumenta la percentuale di chi prevede di spendere oltre 300 euro, anche se la spesa media si aggira intorno ai 207 euro. Tuttavia, rispetto al 2023, cala la percentuale di chi è riuscito a risparmiare durante l'anno: il 64% contro il 72,6% dell'anno precedente. La tredicesima si conferma un supporto importante per molte famiglie, destinata principalmente alle spese per la casa e la famiglia (22,1%), al risparmio (21,9%) e al pagamento di tasse e bollette (21,7%). Oltre ai regali, gli italiani spenderanno anche per pranzi, decorazioni e intrattenimento durante le festività: il 73,4% destinerà la spesa soprattutto a cibi e bevande, il 10,9% agli accessori per le feste, e il resto per decorazioni ed eventi. Inoltre, il 71,9% dichiara di voler rinnovare gli addobbi natalizi della propria abitazione, con una spesa media prevista di circa 47 euro.

Il Natale 2024 sarà caratterizzato anche da un forte spirito solidale: il 63,2% degli italiani afferma di voler donare o partecipare ad attività di beneficenza. Nel complesso, le tendenze per il 2024 suggeriscono una crescente attenzione verso i regali legati all'esperienza personale e al benessere (come prodotti enogastronomici e trattamenti), mentre calano le preferenze per i regali più tecnologici e digitali. Tra i doni più scelti si confermano i prodotti enogastronomici, i giocattoli, i libri, l'abbigliamento e gli articoli per la bellezza.

Natale 2024, cosa regalano gli italiani

Quest'anno i regali di Natale in Italia evidenziano un netto aumento dell'interesse per i prodotti gastronomici, che rimangono al primo posto nelle preferenze con una quota dell'81,3%, in crescita di 8,6 punti percentuali rispetto al 2023. Seguono i giocattoli e giochi per bambini, che registrano un incremento significativo (+8,4 punti) e si attestano al 58,5%. Al terzo posto si trovano i libri ed ebook con il 52,3%, in aumento di 10,4 punti.

Altri settori che segnano una crescita includono vino e liquori (+9,5 punti), i prodotti per la cura della persona (+0,6 punti, raggiungendo il 50,2%) e le carte regalo, che crescono di 5,6 punti e arrivano al 45,6%. Anche i trattamenti di bellezza (+7,7 punti) si mostrano in crescita. D'altra parte, alcuni settori subiscono un calo nelle preferenze rispetto al 2023. Tra questi troviamo i giochi elettronici (-4,5 punti), le calzature (-5,6 punti) e il comparto di gioielli, orologi e preziosi in genere (-6,5 punti, il calo maggiore). Anche i viaggi e pacchetti prepagati vedono una leggera flessione (-0,3 punti).