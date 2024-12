TasteAtlas: Italia 2ª cucina più buona al mondo, ma è Napoli la regina delle città

Per TasteAtlas, nel 2024, la cucina greca è la migliore del mondo. Sì, anche di quella italiana. La guida gastronomica digitale, che raccoglie recensioni e valutazioni dalla sua community, ha infatti assegnato un punteggio di 4.60 alla Grecia, contro il 4.59 dell'Italia (sconfitta di un solo decimo), che perde così il primato del 2023. Nonostante ciò, è Napoli a conquistare il titolo di regina delle città gastronomiche, seguita da ben altre sette città italiane nella Top 20.

Come annunciato, a livello mondiale, è la cucina greca a guardare tutti dall'alto, seguita, appunto, dall'Italia (prima lo scorso anno) e dal Messico, che occupano rispettivamente il secondo e il terzo gradino del podio. La classifica prosegue con la Spagna e il Portogallo, rispettivamente quarta e quinta, a completare il blocco mediterraneo. Sesto posto poi per la Turchia, mentre l'Indonesia, al settimo, dimostra il crescente apprezzamento per le sue proposte culinarie. In ottava posizione troviamo la Francia, che perde terreno rispetto agli anni precedenti, seguita dal Giappone, al nono posto. Chiude la top 10 la Cina.

Ecco la Top 20 delle migliori cucine del mondo nel 2024 secondo TasteAtlas:

Grecia Italia Messico Spagna Portogallo Turchia Indonesia Francia Giappone Cina Polonia India Stati Uniti Perù Serbia Brasile Croazia Colombia Vietnam Ungheria

TasteAtlas, la classifica delle città: Napoli domina, Italia protagonista

Per quanto riguarda le città, è Napoli ad aggiudicarsi il primo posto nella graduatoria, confermando la sua reputazione di capitale del gusto. Milano e Bologna, rispettivamente seconda e terza, completano un podio tutto italiano, con Firenze al quarto posto. L'Italia rafforza ulteriormente la sua presenza con Roma (sesta), Torino (nona), Genova (tredicesima) e Ferrara (diciannovesima) tra le prime venti posizioni. Le città internazionali iniziano a comparire con Mumbai, in India, al quinto posto, seguita da Parigi al settimo e Vienna all'ottavo. Nella Top 10 anche la giapponese Osaka.

Napoli è la capitale gastronomica del 2024 per TasteAtlas

Ecco, di seguito, la lista delle 20 migliori città gastronomiche al mondo di TasteAtles: