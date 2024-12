Il lato gourmet della Torre Velasca tra ristoranti e pasticcerie

Il cielo di Milano è pronto a ospitare una nuova era della Torre Velasca, uno degli edifici simbolo della città, che sta subendo un rinnovamento radicale. Non solo uffici e residenze, ma anche ristoranti esclusivi e spazi eventi all'interno di questo grattacielo brutalista, icona del design milanese. Dopo anni di ristrutturazione sotto la guida della proprietà Hines e lo studio Asti, l’edificio è pronto a riempirsi di vita, con un mix di soluzioni moderne per professionisti e cittadini. L'inaugurazione ufficiale della Torre Velasca è prevista per febbraio.

La Torre Velasca di Milano è pronta per una nuova vita

Torre Velasca e i nuovi ristoranti

La parte gastronomica della Torre Velasca si fa subito notare con due ristoranti esclusivi, il primo dei quali firmato dal gruppo Sunset Hospitality. Il ristorante Sushisamba, al primo piano, promette un’esperienza fusion internazionale con vista mozzafiato. Un secondo locale, con un concept totalmente italiano ma destinato a un pubblico business, è situato nel piano cerniera della Torre, il punto più spettacolare dell’edificio. Qui, l’architettura unica della Torre Velasca non è solo un elemento di stile, ma diventa parte integrante di un’esperienza gastronomica unica. Non è solo cibo, è una vera e propria immersione nell’arte culinaria abbinata alla cultura milanese.

Al pianterreno c'è anche la pasticceria San Carlo, che si sviluppa su 300 mq tra spazi interni ed esterni, progettati per attrarre i milanesi verso la Torre.

Torre Velasca: un centro multifunzionale

La Torre non si ferma ai ristoranti. Con l’affitto di due piani da Allianz Bank, l'edificio è ormai all'85% di occupazione, dimostrando il successo del progetto. Spazi dedicati a uffici, eventi e residenze di lusso sono già in funzione, con contratti a lungo termine firmati da aziende di consulenza legale e digitale. Il piano residenziale, rinnovato con 72 appartamenti di alta classe, è un altro tassello che rende la Torre Velasca un luogo perfetto per chi cerca una vita comoda ma immersa nel cuore pulsante della città.

La piazza rinnovata: area conviviale sotto la Torre Velasca

Il progetto non si limita agli spazi interni. Una delle novità più attese è il restauro della piazza che circonda la Torre, ora livellata per integrarsi con la strada e pronta ad accogliere nuovi spazi verdi. L’area sarà arricchita da ulivi e magnolie, perfetti per una passeggiata o un momento di relax. La riqualificazione include anche il restauro dei lampioni storici, che restituiscono alla zona il suo fascino vintage.

Eventi e collaborazioni nella Torre Velasca

La Torre Velasca diventerà il palcoscenico di eventi esclusivi, confermato anche dal successo dell’evento natalizio organizzato dalla proprietà. Grazie a un imponente impianto di illuminazione che trasforma l'edificio in un'opera d'arte ogni sera, Milano avrà un nuovo punto di riferimento per eventi di grande impatto. Con l'intento di offrire spazi per occasioni aziendali e private, la Torre è destinata a diventare una delle location più ricercate della città.

Particolare della Torre Velasca, grattacielo brutalista, icona del design milanese

Milano ha una nuova... Torre

La Torre Velasca non è più solo un pezzo di architettura storica. È diventata un polo multifunzionale che unisce lavoro, gastronomia e socialità. Un’offerta che, con la sua proposta di ristoranti esclusivi, eventi unici e residenze di lusso, si inserisce perfettamente nella Milano che cresce e cambia, sempre più dinamica, inclusiva e moderna. La Torre Velasca si prepara ad aprire le sue porte a Milano e al mondo, e se è vero che “se Milano cambia, cambia anche la sua Torre”, è altrettanto vero che, con ogni dettaglio, la città ne guadagna in fascino e appeal.