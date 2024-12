Cenone di Capodanno: in un anno panettone e pandoro costano il 20% in più

Il Cenone di Capodanno è una delle tradizioni più radicate in Italia, con piatti che non possono mancare sulle tavole come lenticchie, cotechino, spumante e panettone. Quest’anno, un’indagine condotta da Altroconsumo tra 12 catene di supermercati e discount a Milano e Roma ha messo in luce le differenze di prezzo per questi prodotti e fornito alcuni consigli per risparmiare. Qualità del prodotto e punto vendita incidono parecchio sui prezzi, anche se rispetto a 12 mesi fa non si registrano particolari rincari, con l'eccezione di pandoro e panettone.

Cenone di Capodanno, come cambiano i prezzi

Un aspetto emerso dall’indagine è l’ampia variabilità dei prezzi per prodotti della stessa categoria. Per esempio, le lenticchie secche hanno un prezzo che oscilla tra 2,18 euro e 19,80 euro al chilo, mentre il cotechino intero varia tra 6,58 euro e 20,97 euro al chilo. Le versioni affettate, infatti, possono arrivare a costare fino al 50% in più. Un’altra differenza notevole riguarda il salmone affumicato, con quello norvegese che ha un prezzo medio di 53,32 euro al chilo, mentre lo scozzese arriva a 57,23 euro al chilo. Queste differenze dimostrano quanto la scelta del prodotto e del punto vendita possa influire sul costo finale.

Rispetto al 2023, i prezzi non mostrano incrementi significativi. I panettoni e pandori registrano un lieve aumento, con un rincaro medio di circa 1 euro al chilo. Lo spumante e champagne, invece, hanno visto un piccolo aumento, soprattutto per i marchi di prestigio come Moët & Chandon, che costa circa 10 euro in più rispetto all’anno precedente. L’unica eccezione riguarda il salmone affumicato, per il quale si registra una diminuzione del prezzo medio.

Cenone di Capodanno economico e sostenibile? Si può

Per organizzare un cenone di Capodanno senza spendere una fortuna, ci sono alcuni accorgimenti che possono fare la differenza. Ad esempio, è consigliabile scegliere cotechino o zampone interi piuttosto che quelli già affettati, poiché questi ultimi costano in media il 50% in più. In caso di avanzo, il prodotto intero può essere facilmente congelato per un uso successivo. Le lenticchie secche, nonostante possano sembrare più costose rispetto a quelle in barattolo, sono una scelta più conveniente, dato che offrono una maggiore resa, con un contenuto che corrisponde a oltre il doppio di quello delle lenticchie già pronte in barattolo.

Quando si acquista il salmone, è importante prestare attenzione alla grande variabilità dei prezzi: un salmone affumicato norvegese o scozzese può presentare notevoli differenze a seconda del punto vendita. Inoltre, è più conveniente scegliere la frutta intera, come l’ananas, piuttosto che quella già pronta, che ha un prezzo molto più elevato a causa del confezionamento e degli scarti.

Cenone di Capodanno, come evitare gli sprechi

Una pianificazione accurata del menu è fondamentale per evitare sprechi durante il cenone. Stendere una lista dettagliata dei piatti e acquistare solo ciò che è realmente necessario consente di ottimizzare il budget. Inoltre, gli avanzi possono essere facilmente conservati o trasformati in nuove ricette per i giorni successivi, riducendo così gli sprechi alimentari.

I prezzi di panettone e pandoro sono aumentati di quasi il 20% rispetto all'anno scorso

Infine, è utile confrontare sempre il prezzo al chilo o al litro di ogni prodotto per fare acquisti più consapevoli. Non tutte le promozioni sono realmente vantaggiose, quindi è importante prestare attenzione anche ai prodotti delle marche del distributore, che spesso risultano essere più economici e di qualità simile a quelli di marca. A volte, la differenza di prezzo tra supermercati e punti vendita della stessa catena può essere notevole, e fare attenzione a queste variazioni aiuta a risparmiare.