“I Cento 2025”: i premi e le novità della guida gastronomica di Torino

È il punto di riferimento per chi cerca il meglio della ristorazione di Torino, si tratta la guida de "I Cento", a cura di Stefano Cavallito, Alessandro Lamacchia e Luca Iaccarino ed edita da Edt. Giunta alla sedicesima edizione con una formula che non cambia nella sua struttura, ovvero sono sempre cento gli indirizzi suddivisi tra ristoranti Top e locali Pop con novità significative che riflettono l'evoluzione della gastronomia e del gusto del pubblico. Venti le recensioni di nuovi locali.

Il premio “Miglior ristorante di Torino” è stato assegnato a Condividere

La sezione Top, curata da Stefano Cavallito e Alessandro Lamacchia, raccoglie 50 indirizzi dell'alta ristorazione, quest'anno indicati in ordine alfabetico. Non più una classifica, i curatori hanno voluto premiare la qualità di ogni locale senza rigide gerarchie, perché non esiste il ristorante ideale in assoluto, ma il ristorante giusto per un determinato momento. Tuttavia viene presentata una top ten dei dieci ristoranti ideali per chi desidera scoprire i gioielli della cucina torinese. Premio “Miglior ristorante di Torino” viene assegnato a Condividere, il ristorante all'interno del quartier generale di Lavazza e poi la top ten prosegue con Del Cambio, La Limonaia, Cannavacciuolo Bistrot, Ristorante Carignano, Unforgettable, Ristorante Casa Vicina, Ristorante Consorzio, Al Gatto Nero, Magazzino 52.

A vincere nella sezione Pop, la Trattoria Le Tre Nuvole Mirafiori

Cinquanta indirizzi anche per la sezione Pop, un insieme di piole tradizionali, cucine dal mondo e ristorantini di giovani chef, capaci di innovare pur mantenendo prezzi accessibili. Questa sezione curata da Luca Iaccarino, come da tradizione raccoglie 50 locali popolari ordinati senza una classifica di merito. A vincere il premio piola dell'anno, Trattoria Le Tre Nuvole Mirafiori.

Le novità 2025

Arriviamo poi alle novità 2025. Sono entrati nei locali Top: Brace Pura, Fiorfood by La Credenza, Guarini, L'Opera di Santa Pelagia, L'Uliveto, Paltò, San Giors, Tre Galline, Wasabi. Nei locali Pop: A casa di Anna, Al Mondo Trattoria, Bar Franco, Bar Pietro, Barney's. Il bar del Circolo dei Lettori, BarTU, Il Deposito Bistrot, Junior Grill Self Service, La Cantina VB, La Tana dei Tre, Trattoria Le Tre Nuvole Crocetta.

"I Cento di Torino": i premi speciali assegnati

Inoltre ogni anno "I Cento" premia il lavoro dei ristoratori, assegnando riconoscimenti a chi si è maggiormente distinto nel lavoro in cucina e in sala. Ecco, di seguito, i premi speciali assegnati: