Cenone di Capodanno al ristorante tra bollicine e menu tricolore

Il Capodanno è uno dei momenti più attesi dell’anno, e per il 2025 gli italiani confermano la voglia di celebrare l’arrivo del nuovo anno all’insegna della tradizione, del buon cibo e del brindisi con le immancabili bollicine. Tra cenoni casalinghi e serate al ristorante, il bilancio della spesa e delle abitudini fotografa un’Italia che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Secondo la Fipe-Federazione pubblici esercizi, i ristoranti italiani si confermano luoghi ideali per festeggiare il Capodanno, nonostante un lieve calo rispetto al 2023. Quest’anno, sono attesi 4,3 milioni di clienti in oltre 70mila locali aperti, pari al 53% del totale (in calo rispetto al 56,7% dello scorso anno). La spesa complessiva si stima intorno ai 400 milioni di euro, registrando una flessione del 7,6%.

Capodanno 2024: 97 euro a famiglia per il Cenone, 1 italiano su 5 festeggia fuori casa

Cenone a casa o fuori? Gli italiani divisi tra tradizione e uscite

Secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, il 51% delle famiglie italiane festeggerà tra le mura domestiche, puntando su piatti della tradizione preparati in casa. Il 28% raggiungerà parenti o amici, mentre il 19% sceglierà di cenare fuori, approfittando di ristoranti, agriturismi e pizzerie aperti per l’occasione. I ristoranti, infatti, restano un’opzione di prestigio, nonostante una leggera flessione rispetto al 2023: si stima che 4,3 milioni di clienti si siederanno ai tavoli di oltre 70mila locali aperti.

Quanto si spende per festeggiare capodanno

La spesa media per il cenone si diversifica notevolmente tra le famiglie italiane:

31% spenderà meno di 50 euro.

spenderà meno di 50 euro. 27% investirà tra 50 e 100 euro.

investirà tra 50 e 100 euro. 21% arriverà fino a 150 euro.

Le cifre crescono per il 9% che raggiunge i 200 euro e per una piccola percentuale di "big spender" (7%) che superano i 300 euro. Curiosamente, il Sud Italia registra le spese più elevate (112 euro in media), mentre al Nord si scende a cifre intorno agli 85 euro.

Spumante italiano e lenticchie: i protagonisti a Capodanno

Non c’è Capodanno senza lenticchie e spumante! Questi due simboli restano gli elementi centrali delle celebrazioni:

Le lenticchie protagoniste dei Cenoni di Capodanno

83% delle famiglie consumerà lenticchie, simbolo di fortuna e prosperità.

delle famiglie consumerà lenticchie, simbolo di fortuna e prosperità. 78,6% dei ristoranti brinderà esclusivamente con spumante italiano, mentre solo il 7,1% proporrà champagne in esclusiva.

dei ristoranti brinderà esclusivamente con spumante italiano, mentre solo il 7,1% proporrà champagne in esclusiva. Anche zampone, uva e pesce nazionale (dalle vongole alle anguille) saranno presenti su moltissime tavole.

Capodanno al ristorante tra eleganza e menu tricolore

Per chi decide di festeggiare fuori casa, i ristoranti offrono una varietà di esperienze:

Cenone tradizionale (76,9% dei locali) con una spesa media di 93 euro.

(76,9% dei locali) con una spesa media di 93 euro. Cenone + Veglione (23,1%), comprensivo di musica e spettacoli, per un totale di 125 euro.

Nonostante un contesto economico complesso, gli operatori della ristorazione esprimono ottimismo, con aspettative positive rispetto allo scorso anno.

Una tendenza forte di questo Capodanno è la preferenza per ingredienti italiani e ricette tradizionali. Dall’antipasto ai dolci, i menu a chilometro zero confermano il desiderio di autenticità e qualità, riflettendo l’identità culinaria del Belpaese.

Il Capodanno 2025 sarà, dunque, un mix di nostalgia, festa e buon cibo, con le bollicine italiane a sigillare la mezzanotte. Che sia a casa o in un ristorante, il brindisi al nuovo anno rappresenta per tutti una promessa di gioia, fortuna e prosperità.