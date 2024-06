I rincari folli degli ultimi 3 anni: l'olio raddoppia, biglietti aerei alle stelle

L'Unione nazionale consumatori (Unc) ha stilato la classifica dei prodotti che hanno subito i rialzi più eclatanti rispetto a metà 2021, quando l'inflazione ha iniziato a salire. Il podio dei rincari rispetto al periodo pre-crisi è costituito dai voli internazionali, seguito dall’olio di oliva e al terzo posto dai voli nazionali. L’olio di oliva, in particolare, è in testa ininterrottamente agli aumenti annui da settembre 2023.

I voli internazionali guidano i rincari

Il podio dei rincari

Voli internazionali (+132,3%): un prezzo davvero stratosferico! Olio di oliva (+93,5%): un bene primario che ha subito un aumento quasi del 100%! Voli nazionali (+55,1%): viaggiare in Italia costa decisamente di più.

Tra gli altri rincari:

Zucchero (+51,6%)

Gas (+50,2%)

Riso (+45,1%)

Patate (+43,3%)

Alberghi, motel e pensioni (+41,5%)

Energia elettrica (+39,5%)

Gelati (+37,8%)

Anche prodotti di largo consumo hanno subito rincari significativi tra questi

Margarina (+37,6%)

Pacchetti vacanza nazionali (+36,9%)

Latte conservato (+34,1%)

Burro (+33,6%)

Pasta (+27,3%)

Farina (+24,6%)

Uova e Pane (entrambi a +24,5%)

La classifica annuale dei rincari

Olio di oliva (+44,9%)

Pacchetti vacanza nazionali (+20,4%)

Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video (+15,8%)

Alberghi, motel, pensioni e simili (+7,8%)

L’olio di oliva è in testa ininterrottamente agli aumenti annui da settembre 2023

Tra i rincari mensili:

Frutta fresca (+6,2%)

Servizi di rilegatura testi e e-book download (+5,9%)

Alberghi, motel, pensioni e simili (+5,3%)

Le richieste dei consumatori al Governo

L'Unc denuncia che i prezzi sono ancora insostenibili: «Nonostante l'inflazione sia in calo, i prezzi di molti prodotti rimangono troppo alti» afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unc, che aggiunge che «Gas e energia elettrica, ad esempio, costano ancora molto di più rispetto a prima delle speculazioni» denuncia Dona.

In nome di questo l’Unc invita il governo a intervenire per calmierare i prezzi dei beni primari, per contrastare le speculazioni e quindi per tutelare i consumatori. L'inflazione resta un problema serio per le famiglie italiane. La speranza è che il governo prenda provvedimenti concreti per aiutare i cittadini e contrastare il caro vita.

Nel mentre l'Unc consiglia ai consumatori di