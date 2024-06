Il Palazzo dei Portici Meridionali in piazza Duomo sarà un hotel a 5 stelle

Un nuovo gioiello di ospitalità si appresta ad impreziosire Piazza Duomo a Milano: il Palazzo dei Portici Meridionali, oggi sede di uffici comunali, si prepara a trasformarsi in un albergo a cinque stelle. La proprietà, come riporta il Corriere della Sera, è stata affidata per 36 anni a Siam Società Incremento Alberghiero Milano per un canone annuo di 4 milioni e 55 mila euro. Un traguardo importante nella valorizzazione del patrimonio immobiliare cittadino.

Il palazzo dei Portici Meridionali si trova a destra del Duomo di Milano

Un albergo nel Palazzo dei Portici Meridionali

Il complesso monumentale, risalente al 1875 e firmato da Giuseppe Mengoni, vanta una superficie di 8mila metri quadrati distribuiti su cinque piani, oltre a piano terra, ammezzato, soppalco, due piani interrati e sottotetto. Siam Srl, vincitrice del bando, avrà il compito di riqualificare l'immobile, donandogli nuova vita.

Palazzo dei Portici Meridionali: un albergo di lusso, ma non solo

Oltre all'hotel, il progetto prevede la realizzazione di bar, ristorante, sala eventi, spa e centro benessere. Siam Srl si farà carico di tutti gli interventi di restauro architettonico e riqualificazione, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualsiasi modifica, data la natura vincolata dell'immobile, sarà sottoposta al vaglio della Soprintendenza di Belle Arti.

Palazzo dei Portici Meridionali, nuova opportunità per Milano

«L'esito del bando conferma il valore del nostro patrimonio immobiliare come volano di innovazione e trasformazione - ha dichiarato l'assessore al Patrimonio immobiliare Emmanuel Conte - Questo progetto non solo valorizzerà l'immobile, ma accrescerà il prestigio della città e risponderà alle esigenze dei cittadini».

«Siamo consapevoli della grande responsabilità che ci è stata affidata - ha commentato Siam Srl - Metteremo tutto il nostro impegno e le nostre risorse per restituire all'immobile il suo antico splendore, nel rispetto della sua storicità, del valore architettonico e della sua prestigiosa collocazione».

Il nuovo albergo, una volta completato, diventerà un punto di riferimento per l'ospitalità di lusso a Milano, contribuendo ad arricchire l'offerta turistica della città e a valorizzare ulteriormente il suo patrimonio storico e architettonico.