Homechef, a Monza la cucina diventa esperienza emozionale a tutto tondo

Non è il set di un talent show culinario perché qui non c’è nulla di più lontano da sfide e tempi televisivi. Qui si è giudici di se stessi, assaggiando ciò che si è cucinato, ma il colpo d’occhio entrando da “Homechef” ha certamente il suo effetto wow e si ha davvero la sensazione di andare, se non proprio in onda, quanto meno in scena, nel senso più emozionale del termine.

Homechef, la nuova formula di food studio

Siamo a Monza, nel cuore della città, in una nuova formula di food studio che si presenta “da vivere e da gustare”. Il luogo è nato a dicembre 2022 nel desiderio di creare un ampio contenitore per promuovere la cultura culinaria in ogni sua declinazione. La formula più immediata lascia spazio a corsi con chef importanti, giovani promesse e food blogger ma tra i servizi offerti ci sono anche cooking lab, collaborazioni con ristoranti, cooking show con aziende e privati che vogliono divulgare i loro prodotti e collaborazioni con realtà del territorio per un luogo anche socialmente utile, con spazi e strumenti a disposizione della città ma con la cucina sempre protagonista.

Maurizio Lissoni, l'ideatore di Homechef

Le attività sono partite a gennaio 2023. Il nuovo concept nasce da Maurizio Lissoni, imprenditore da sempre impegnato nel retail e appassionato gourmand. Accogliere chi desidera cucinare, imparare, scoprire, assaggiare e sperimentare ma anche mettere a disposizione dei professionisti un luogo dove poter avere con clientela e appassionati un contatto diretto dietro ai fornelli sono tra gli obiettivi di “Homechef”.

Homechef, il ruolo chiave del territorio

Lissoni è alla sua prima esperienza food. Arriva dalla gestione di negozi dedicati alla casa. E infatti la nuova realtà è al piano superiore di un franchising Coincasa. «La mia idea - racconta il titolare - è quella di mettere a disposizione uno spazio per esperienze culinarie a tutto tondo e fare corsi di cucina anche con l’obiettivo promuovere il territorio. In un negozio dedicato alla casa per antonomasia, non può mancare la cucina ed ecco perché questa nuova avventura è nata proprio qui».

Il territorio ha risposto con entusiasmo: oggi c’è un luogo dove si fanno anche tre eventi di cucina al giorno. Negli ultimi 6 mesi sono passate mille persone, tra corsi, feste private e anche team building aziendali. Ci sono 16 postazioni da cucina singole, a volte utilizzate in coppia, attrezzate con tutte le tecnologie e quanto necessario per imparare a cucinare o migliorare le tecniche.

Homechef, un team di alto livello

Luca Alfonso è lo chef responsabile del palinsesto corsi, con un team che annovera nomi importanti. Ci sono Corrado Scaglione, Grazia Bua, Fabio Silva, Luca Bongio, giovani come il pastrychef Lorenzo Pozzi e tanti altri, per una squadra che si amplia continuamente. A settembre è già in calendario una masterclass sui risotti con Giancarlo Morelli.

Il pastrychef Lorenzo Pozzi durante un corso

In ogni evento c’è sempre anche un direttore di sala che, a seconda del contesto, affianca chef, cuochi esperti e accompagna i partecipanti. Perché il desiderio è quello di far sentire a casa tutti. “Homechef” è un brand registrato e Lissoni si augura di poterlo sviluppare anche in altri contesti. «La cucina è tante cose: socializzazione, educazione e informazione perché qui ci interessa la cultura culinaria in tutti i suoi aspetti».

Gli appassionati di tutte le età arrivano da Monza e Brianza ma anche da Milano, Bergamo e Como. I corsi che vanno per la maggiore sono quelli di panificazione, pasta fresca e quelli a tema Giappone. «Vivere la cucina come esperienza emozionale a tutto tondo funziona - conclude Lissoni. - Il concetto base è trasmettere a chi entra qui la stessa filosofia che ci accompagna: prendersi cura con il cibo del proprio ospite».

Homechef

Via Alessandro Manzoni 22 - 20900 Monza

Tel 331 262 5338