Guida Sushi 2025: ecco i 32 ristoranti premiati con le Tre Bacchette dal Gambero

In occasione del "Sushi Day", giornata internazionale dedicata a questo amato piatto che si festeggia ogni anno il 18 giugno, il Gambero Rosso ha presentato la Guida Sushi 2025. Un volume che si configura come un vortice di sapori e storie, celebrando la passione per la cultura gastronomica nipponica e ponendo l'accento sull'innovazione e sulle contaminazioni moderne. La guida ha selezionato con cura 223 indirizzi in tutta Italia, di cui 32 sono stati premiati con le Tre Bacchette, simbolo dell'eccellenza.

Ben 32 i ristoranti di sushi premiati con le Tre Bacchette dal Gambero Rosso

Guida Sushi 2025 del Gambero Rosso: i ristoranti premiati con le Tre Bacchette

Di seguito, la lista completa dei migliori ristoranti di sushi del Gambero Rosso (premiati con le Tre Bacchette):

Abruzzo

Oishi Japanese Kitchen (Teramo)

Campania

Japit (Benevento)

Otoro 81 (Napoli)

Vero-Omakase Rooftop (Nola, Na)

Umi (Salerno)

Emilia Romagna

Seta (Bologna)

Yuzuya (Bologna)

Uni Restaurant (Cervia, Ra)

Lazio

Hasekura (Roma)

Kiko Sushi Bar (Roma)

Kohaku (Roma)

Sushisen (Roma)

Lombardia

Ichikawa (Milano)

Iyo Omakase (Milano)

Nobu Milano (Milano)

Nobuya (Milano)

Osaka (Milano)

Shiro Poporoya (Milano)

Wicky's Innovative Japanese Cuisine (Milano)

Yoshinobu (Milano)

Marche

Tetsu (Ascoli Piceno)

Piemonte

Le Petit Restaurant Japonais (Avigliana, To)

Kensho (Torino)

Wasabi (Torino)

Puglia

Fugu Restaurant (Lecce)

Fusion (Lecce)

Yuki Cucina Giapponese (Noci, Ba)

Frank Sushi Club (Terlizzi, Ba)

Sardegna

Mizuna Japanese Restaurant (Olbia)

Sicilia

Hio Sushilab (Palermo)

Toscana

Moi Omakase (Prato)

Umbria

Il Vizio (Perugia)

Guida Sushi 2025 del Gambero Rosso: i premi speciali

Durante la presentazione della Guida, sono stati poi assegnati diversi riconoscimenti. Per esempio, Francesco Preite di Moi Omakase a Prato e Ignacio Hidemasa Ito di Otoro81 a Napoli hanno ricevuto il Premio Speciale I Maestri del Sushi, con sponsor Kikkoman, un tributo alla loro carriera e al loro prezioso contributo nel panorama gastronomico nipponico in Italia.

Azabu10 a Milano ha conquistato il premio La novità dell'anno con sponsor Mundi Riso. Sakeya a Milano e Hiromi-La Maison a Roma si sono distinti per la loro Valorizzazione del sake, con sponsor JFC. Il Miglior servizio di sala è andato a Umi a Salerno, mentre il Miglior proposta di bere miscelato ha premiato il Moon Asian Bar al rooftop dell'Hotel Valadier a Roma.