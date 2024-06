Hard Rock, i cinque nuovi burger ispirati a culture e città diverse

A partire da venerdì 14 giugno, giorno del compleanno di Hard Rock Cafe, nato nel 1971 a Londra, tutti i locali del mondo del gruppo - inclusi quelli italiani di Firenze, Roma e Venezia - presentano in edizione limitata cinque nuovi burger ispirati a culture diverse e dalle influenze globali per il round finale del World Burger Tour Competition. Quello più ordinato e apprezzato dagli ospiti diventerà ufficialmente il vincitore ed entrerà a far parte della storia culinaria di Hard Rock.

I cinque burger disponibili, fino al 22 settembre, nei menù dei cafe di Firenze, Roma e Venezia sono stati ideati dai team degli Hard Rock di Bengaluru (India), Bucarest (Romania), Gramado (Brasile), Kathmandu (Nepal) e Pittsburgh (Usa). Il Bengaluru Burger è formato da un burger di 200 grammi, formaggio americano, maionese agrodolce e piccante, salsa di mais e fagioli neri, guacamole con jalapeno arrostito e lattuga sminuzzata. Il Bucharest Burger è composto da un burger di 200 grammi, aioli all'aglio e rafano, formaggio camembert marinato, pomodoro, cipolle affumicate, lattuga frisée e marmellata di mirtilli al vino rosso.

Il Gramado è fatto con un burger di 200 grammi, aioli all'aglio, frittella di mozzarella croccante e marmellata di bacon e whisky. Il Kathmandu Burger ha due burger sovrapposti, maionese al peperoncino dolce, formaggio provolone, cipolle caramellate, avocado, pomodoro e insalata di zucchine. Il Pittsburgh Burger è formato da due burger sovrapposti, salsa Legendary, bacon affumicato, sottaceti, salsa di formaggio alla birra, marmellata di bacon al whisky, formaggio americano e patatine fritte.

Negli Hard Rock Cafe italiani i gusti da tutto il mondo

«Negli Hard Rock Cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia traiamo ispirazione da tutto ciò che la cultura locale ci mette a disposizione a partire dagli ingredienti di qualità e del territorio, al rapporto di fiducia con i produttori locali, fino ai talenti emergenti per offrire ai nostri ospiti esperienze memorabili con prodotti eccezionali, memorabilia iconiche di rock star mondiali e altro ancora - dichiara Stefano Pandin, vp operation Uk & Europe Hard Rock Cafe International. Speriamo che i nostri ospiti amino provare i burger in edizione limitata del World Burger Tour di Hard Rock! Siamo entusiasti di utilizzare i nostri cafe per far assaporare i gusti di Hard Rock da tutto il mondo».