Mangiare bene e spendere poco: ecco cosa comprare per l'estate

Pomodori, melanzane e zucchine: i protagonisti indiscussi del carrello della spesa estiva, grazie alle produzioni abbondanti che favoriscono prezzi convenienti. Il Ciliegino si aggira tra 1,50 e 2 euro al kg, il Piccadilly tra 1,20 e 1,40 euro al kg, mentre il Datterino può arrivare fino a 2,50 euro al kg. Anche melanzane e zucchine si attestano su un prezzo stabile di 0,80 euro al kg. Per gli amanti dei fagiolini, buone notizie: l'offerta in aumento fa scendere i prezzi fino a 3,50 euro al kg. Non mancano le lattughe, resistenti al caldo, che si trovano tra 1 e 1,40 euro al kg.

Risparmiare sulla spesa non significa rinunciare alla qualità: i consigli de “La Borsa della Spesa”

Non solo verdure: anche frutta e pesce a prezzi convenienti

Tra la frutta, spiccano le angurie: grazie alle alte temperature, la qualità è ottima e i prezzi oscillano tra 0,60 e 0,70 euro al kg. Le fragole del Trentino, nonostante il maltempo che ha colpito il Nord Italia, mantengono un prezzo stabile intorno ai 6,50 euro al kg. Diminuita invece la disponibilità di albicocche a causa delle perturbazioni in Emilia-Romagna, ma i prezzi rimangono convenienti tra 1,70 e 2,50 euro al kg. In calo anche pesche e nettarine, che non superano i 2,50 euro al kg.

Invece, per gli amanti del pesce, da segnalare l'alaccia a 2,50 euro al kg, la cui pesca è stata anticipata di qualche settimana a causa delle alte temperature. Convenienti anche i moscardini a 7 euro al kg, mentre le cozze, abbondanti e di buona qualità, continuano il loro trend positivo con prezzi intorno ai 2,60 euro al kg, inferiori rispetto agli anni scorsi.

Che cos'è il servizio "La Borsa della Spesa"?

"La Borsa della Spesa" è un servizio realizzato da Bmti e Italmercati Rete di Imprese con la collaborazione di Consumerismo No Profit, che ogni venerdì fornisce ai consumatori consigli sugli acquisti più convenienti in termini di rapporto qualità-prezzo, promuovendo prodotti freschi, stagionali e locali.