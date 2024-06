Peppe di Napoli in tv con "Cucina d'aMare" e svela i segreti del pesce fresco

«Con il pesce fresco si fa sempre un figurone!»: parola di Peppe di Napoli, pescivendolo da generazioni e ristoratore di successo, diventato vero e proprio ambasciatore della cultura culinaria campana. I suoi video ironici sui social lo hanno reso una star, ma è nella sua cucina che Peppe dà il meglio di sé, trasformando i frutti del mare in sinfonie di gusto che conquistano il palato e l’anima. E ora parte su Food Network con la nuova serie di “Cucina d’aMare”, un viaggio nel mondo del pesce, un'odissea di sapori e tradizioni che ci condurrà alla scoperta dei segreti più antichi.

Cucina d’aMare, tutti i segreti del pesce in tv

Dal 28 giugno sul Canale 33 del digitale terrestre, tivùsat Canale 53 (le puntate saranno disponibili su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare), gli spettatori impareranno a scegliere le materie prime con occhio attento, come un vero lupo di mare, padroneggiando le diverse tecniche di cottura, dalla bollitura delicata alla grigliata saporita. Ogni ricetta sarà una perla preziosa da aggiungere al nostro tesoro culinario, dalle classiche linguine alle vongole alle più elaborate preparazioni a base di crostacei. Peppe ci guiderà con la sua saggezza e passione, svelandoci i trucchi del mestiere e condividendo i segreti tramandati di generazione in generazione.

12 appuntamenti con Cucina d’aMare

In questo viaggio gastronomico - 12 appuntamenti di 30 minuti ciascuno - Peppe non sarà solo. Al suo fianco troveremo sua figlia Aurora, il cui entusiasmo giovanile si mescola all'esperienza del padre creando un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Insieme, saranno i nostri Virgilio in questo mondo affascinante, insegnandoci a replicare a casa i piatti di "Cucina d'aMare" e a stupire i nostri cari con vere e proprie delizie marine. Peppe saprà sensibilizzare il pubblico sull'importanza di tutelare il mare e di consumare il pesce pescato in modo responsabile. Darà delle dritte precise su come scegliere il pesce fresco al mercato, riconoscerne la qualità e conservarlo al meglio. Ma su tutto, delizierà i suoi spettatori raccontando storie affascinanti sul suo lavoro e sulla sua passione per il mare.