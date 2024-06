Estate 2024: italiani pronti a spendere di più? Cibo traina la scelta della vacanza

<strong>L'estate 2024 si preannuncia come un grande successo per il turismo italiano, con numeri da record sia per le vacanze degli italiani che per gli arrivi di turisti stranieri. Secondo le previsioni di Confcommercio, 29 milioni di italiani trascorreranno almeno un periodo di vacanza tra giugno e settembre, con un budget medio pro capite di 1.190 euro, in crescita del 10% rispetto al 2023. Trend positivo anche per il turismo straniero: le stime di Assoturismo Confesercenti prevedono l'arrivo di oltre 26,3 milioni di turisti esteri nel trimestre estivo, con un aumento del 2,6 milioni rispetto al 2023. Si tratta di un incremento cinque volte superiore a quello delle presenze italiane (+0,5%). Secondo la Coldiretti, il motore della vacanza in Italia è il cibo e il vino e cresce anche il turismo verde.

Mare e montagna rimangono le mete preferite dagli italiani, con un 24% che sceglie le località balneari

Che estate sarà quella del 2024

Luglio sarà il mese più gettonato, con oltre 39,5 milioni di pernottamenti di turisti stranieri, mentre per agosto si stimano circa 36,3 milioni di pernottamenti. Germania, Francia e Stati Uniti saranno i mercati di riferimento, con un aumento previsto rispettivamente del +3,5%, +4,5% e +3,1%. Tra i mercati extraeuropei, spiccano gli Stati Uniti, con una spesa media giornaliera di 209,4 euro, la più alta tra tutti i turisti.

I numeri degli italiani in vacanza nell'estate 2024

Mare (24%) e montagna (13%) si confermano le mete preferite degli italiani, superando leggermente città d'arte e piccoli borghi (entrambi all'11%). La spesa media pro capite varia da un minimo di 750 euro a luglio a un massimo di 910 euro ad agosto, il mese con la maggiore incidenza di vacanze lunghe, per poi assestarsi a 760 euro a settembre.

Per quanto riguarda l'alloggio, la scelta ricade principalmente su strutture ricettive tradizionali (oltre il 40%), mentre il 14% degli italiani opterà per le seconde case e un altro 14% per l'ospitalità da amici e parenti. Metà dei viaggiatori prevede di fare più vacanze di diversa durata durante l'estate, dividendosi tra mete italiane (58%), estere (8%) ed entrambe (34%).

Attesi oltre 26,3 milioni di turisti stranieri nel trimestre estivo

Anche per la Coldiretti, alberghi e bed and breakfast risultano le strutture più utilizzate dai vacanzieri, anche se c’è un 13% che può sfruttare la seconda casa di proprietà, e un 19% che beneficia dell’ospitalità di parenti e amici. Sempre più scelto l’agriturismo, grazie anche alla disponibilità delle quasi 26mila strutture attive su tutto il territorio nazionale che spinti, secondo Terranostra e Campagna Amica, dalla ricerca di un turismo più sostenibile, ha portato le strutture ad incrementare anche l’offerta di attività esperienziali con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attività culturali come la novità dei camini, i percorsi a cavallo, in biciletta o a piedi che permettono di scoprire territori meno conosciuti del nostro Paese.

Tra le destinazioni italiane più gettonate troviamo Sardegna, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna e Liguria (soprattutto per viaggi brevi). Per gli amanti della montagna, il Trentino Alto Adige si conferma una scelta eccellente, mentre la Toscana rimane un punto di riferimento per gli appassionati di arte e cultura.

All'estero, Grecia, Spagna e Francia continuano ad attrarre i turisti italiani, con un'offerta variegata che spazia dalle spiagge assolate alle città storiche, passando per i paesaggi rurali e le eccellenze gastronomiche.

Estate 2024: boom di turisti stranieri in Italia, +5 volte rispetto agli italiani

Come detto, per Assoturismo-Confesercenti, oltre 26 milioni di turisti stranieri trascorreranno le loro vacanze in Italia tra giugno e settembre, per un totale di 105 milioni di pernottamenti, con un incremento del 2,6 milioni rispetto allo stesso periodo del 2023. Si tratta di una crescita cinque volte superiore a quella delle presenze italiane, che aumenteranno di circa 590mila unità (+0,5%).

I tedeschi, che rappresentano il 32% del totale delle presenze straniere nel trimestre estivo, aumenteranno del +3,5%, per un totale di 6,5 milioni di arrivi e 34,1 milioni di pernottamenti. Prediligono località marine e lacustri, ma mostrano interesse anche per città d'arte e aree montane. La spesa media giornaliera è di 123,8 euro. Anche i turisti francesi sono in crescita (+4,5%), con 2,3 milioni di arrivi e 7,1 milioni di presenze. Visitano città d'arte, centri culturali e località marine. La spesa media giornaliera è di 127,7 euro. Gli americani, unico mercato extraeuropeo in forte crescita (+3,1%), raggiungeranno i 2,5 milioni di arrivi e i 7,1 milioni di pernottamenti. Sceglieranno città d'arte e centri culturali, ma cresce anche l'interesse per le località marine. La loro spesa media giornaliera è la più alta, pari a 209,4 euro. Stabilità per i flussi dall'Austria (+0,5%) e dal Regno Unito (+0,1%). Leggero aumento (+0,4%) per i turisti del Belgio. In calo invece il mercato spagnolo (-3,1%).

29 milioni di italiani si preparano a trascorrere le loro vacanze estive tra giugno e settembre

Cibo: motore della vacanza per l'etate 2024

Secondo la Coldretti, Il cibo resta il motore della vacanza nel Belpaese, tanto da essere diventato la prima voce del budget con circa 1/3 della spesa per consumi al ristorante, street food o per l’acquisto di souvenir, tra italiani e stranieri. Non a caso il 90% dei turisti americani indica il cibo e il vino italiani come il motivo di scelta per passare le proprie vacanze nel Belpaese, con l’enogastronomia che si piazza in testa alla classifica delle “bellezze” più gettonate dai vacanzieri a stelle e strisce, secondo i risultati di un’indagine realizzata da Coldiretti e dalla piattaforma specializzata I Love Italian Food (Ilif), associazione no profit che ha come mission il far conoscere e difendere la vera cultura enogastronomica italiana nel mondo.