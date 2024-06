B&B abusivo in un seminterrato a Firenze: guadagnava fino a 30 mila euro

I finanzieri della Guardia di Finanza hanno scoperto un B&B abusivo in un seminterrato di via Ginori, nel cuore di Firenze. Come riporta il Corriere della Sera, la struttura, completamente priva dei requisiti di abitabilità, era pubblicizzata online e accoglieva turisti provenienti da tutto il mondo.

Il B&b abusivo nello scantinato in pieno centro storico di Firenze

B&B abusivo, un guadagno illecito fino a 30 mila euro

L'host del B&B abusivo avrebbe guadagnato fino a 30 mila euro affittando il seminterrato ai turisti, senza pagare le tasse e l'imposta di soggiorno. Il prezzo per una notte si aggirava sui 100 euro, con punte di 170 euro nei weekend e nei ponti festivi.

B&B abusivo, denunciati proprietario e host

Per il proprietario dell'immobile e l'host sono scattate le denunce per abusi edilizi e urbanistici, violazioni alla normativa di pubblica sicurezza e prescrizioni igienico-sanitarie.

B&B abusivo, condizioni igienico-sanitarie carenti e rischi per la sicurezza

Durante l'ispezione, i militari della Guardia di Finanza hanno rilevato condizioni igienico-sanitarie carenti e rischi per la sicurezza degli ospiti. Il seminterrato era privo di areazione adeguata, l'impianto elettrico era di fortuna e il pavimento era sollevato a causa dell'umidità. Inoltre, la struttura era a rischio allagamento in caso di piena dell'Arno.

Sei B&B abusivi scoperti a Firenze

L'operazione del B&B abusivo in via Ginori è solo uno dei sei casi scoperti dalla Guardia di Finanza a Firenze nelle ultime settimane. I controlli intensificati mirano a smascherare gli affitti turistici brevi in nero e a tutelare la sicurezza dei turisti.

Cosa fare se si prenota un B&B

Al momento della prenotazione di un B&B, è importante verificare che la struttura sia in regola con le normative vigenti. È possibile farlo consultando il sito web del Comune di Firenze o contattando l'ufficio turismo. La Guardia di Finanza invita i cittadini a segnalare eventuali B&B abusivi.