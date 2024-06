Puglia: estate da record in vista, il G7 traina ma i rincari frenano

L'estate si avvicina e con essa la consueta impennata di interesse per la Puglia come destinazione turistica. Lo certificano i dati di Google Trends, lo strumento che monitora le tendenze di ricerca degli utenti a livello globale. Da ben vent'anni, la parola "Puglia" raggiunge, infatti, il suo picco di popolarità nelle ricerche web proprio durante la stagione estiva. Un trend costante che, seppur con qualche oscillazione, ha visto la regione crescere a due cifre nei primi quattro mesi dell'anno, con una percentuale di stranieri in aumento. Tra le criticità? I rincari della benzina che possono minacciare la scelta della Puglia per le vacanze 2024 degli italiani.

Brindisi pronta ad accogliere il G7

Vacanze in Puglia: l'effetto G7 e le nuove sfide

La stagione estiva 2024 si preannuncia ancora più speciale, grazie all'imminente G7 che si terrà a Brindisi. Un'occasione unica per la Puglia di mostrarsi al mondo e consolidare la sua immagine come destinazione turistica d'eccellenza.

Vacanze in Puglia: occupazione alta e prenotazioni in crescita

Come sottolinea Massimo Salomone, presidente della sezione Turismo di Confindustria Bari e coordinatore del gruppo tecnico di turismo di Confindustria Puglia, «c'è un'ottima occupazione in tutti gli hotel associati al sistema confindustriale». Le strutture di Brindisi e della Valle d'Itria, in particolare, sono già in fase di riempimento, pronte ad accogliere i partecipanti al G7 e i turisti che ne seguiranno le tracce.

Vacanze in Puglia: l'incognita dei rincari

Nonostante le premesse positive, un pizzico di incertezza aleggia sul futuro della stagione. L'aumento del prezzo dei carburanti potrebbe, infatti incidere sulle scelte di viaggio degli italiani, soprattutto durante i mesi di alta stagione.

Vacanze in Puglia: ottimismo e strategie per affrontare le sfide

Nonostante le criticità, gli operatori turistici pugliesi rimangono ottimisti. La parola d'ordine è evitare di attuare “cattive politiche di prezzi", puntando invece sulla qualità dell'offerta e sulla valorizzazione del territorio.

L'estate 2024 si preannuncia quindi come un'occasione importante per la Puglia di consolidare la sua leadership nel panorama turistico italiano e internazionale. Un'occasione da non perdere, nonostante le sfide da affrontare.