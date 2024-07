Guida Michelin: nel 2024 salgono a 10 le stelle in Slovenia

La Slovenia si conferma tra i Paesi più interessanti a livello enogastronomico d'Europa. La quinta edizione della Guida Michelin Slovenia 2024 premia il paese con un numero record di riconoscimenti: 10 ristoranti stellati, 10 Bib Gourmand e 8 stelle verdi. Un risultato che posiziona la Slovenia al sesto posto in Europa per ristoranti stellati Michelin pro capite e la rende un punto di riferimento per la gastronomia sostenibile.

Svelate le stelle Michelin 2024 in Slovenia

Guida Michelin, le nuove stelle della Slovenia

Un trionfo per la gastronomia slovena, sempre più votata alla qualità e alla sostenibilità. Tra i protagonisti, Hiša Franko di Ana Roš, che mantiene le tre stelle Michelin e consolida il suo posto nell'Olimpo dei 145 ristoranti tristellati al mondo. Confermate anche le due stelle di Milka a Kranjska Gora. Otto novità tra le stelle: COB a Portorož, Dam a Nova Gorica, Gostilna pri Lojzetu, Gric a Horjul, Hiša Denk, Hiša Linhart a Radovljica, Pavus a Laško e Strelec a Lubiana.

L'elenco delle stelle Michelin in Slovenia

Hiša Franko (3 stelle)

Milka (2 stelle)

COB

Dam

Gostilna pri Lojzetu

Gric

Hiša Denk

Hiša Linhart

Pavus

Strelec

Guida Michelin, in Slovenia anche Bib Gourmand e stelle verdi

Riconoscimento anche per la cucina accessibile: 10 i Bib Gourmand che premiano l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Tra le new entry, Faladur Restaurant & Winebar, Gostilna na Gradu, Gostilna Rajh e Majerca Restaurant. La Slovenia si distingue anche per l'impegno nella sostenibilità. Ben 8 ristoranti ricevono la stella verde Michelin per la loro attenzione all'ambiente e all'utilizzo di ingredienti locali. Tra questi, conferme per Gostilna Krištof, Gostilna Repovž, Hiša Franko e Hiša Linhart, e new entry per Galerija Okusov.

L'elenco delle stelle verdi Michelin in Slovenia

Galerija Okusov

Gostilna Krištof

Gostilna Repovž

Gric

Hiša Franko

Hiša Linhart

Mahorcic

Špacapanova Hiša

L'elenco dei Bib Gourmand in Slovenia