Lavazza, all'aeroporto di Capodichino uno store con caffè e specialità napoletane

Sbarcare a Napoli per proporre un buon caffè? Una bella sfida per il gigante torinese Lavazza, che pur di anni storia e di gradimento ne ha 130 e che ha appena inaugurato il suo nuovo "Store Lavazza Coffee Design" all'aeroporto internazionale di Capodichino. L'iniziativa è di Chef Express del Gruppo Cremonini, operatori della ristorazione in 600 contesti di viaggio italiani, come stazioni ferroviarie, scali aerei e aree di servizio autostradali.

Il nuovo Store Lavazza Coffee Design all'aeroporto internazionale di Capodichino

Il format dello Store Lavazza Coffee Design

Ma questa non è solo una nuova apertura perché qui viene proposto un format innovativo già di successo in altre città europee, un concept store caratterizzato da un'offerta di eccellenza delle tipicità locali, speciale anche nei dettagli, perché - come ha detto all'inaugurazione il ceo di Chef Express Cristian Biasoni- «La sosta in un viaggio diventa un momento importante».

Il caffè del brand viene servito nelle varie declinazioni più richieste, anche in infusione, come ha dimostrato Andrea Mazza, Food Specialist & Trainer della Lavazza che lo ha anche servito nel "bicherin" al cioccolato, in omaggio al brand fondato a Torino nel 1895, e anche sotto forma di "caviale" sferificandolo in alginato secondo i dettami della cucina molecolare. Inoltre, all'offerta di caffè premium, espresso e non solo secondo i gusti dei clienti sempre più esigenti, è abbinata una selezione di ricette di gastronomia campana sia dolce che salata. La scelta è ampia: sfogliatelle lisce e ricce, babà, pastiera d'autore, crocchette di patate, mozzarella di bufala e molto altro. Ma si tiene conto anche di chi ha esigenze alimentari diverse, come i vegani.

Come è lo Store Lavazza Coffee Design di Napoli

Lo store napoletano occupa 25 risorse e si trova al primo piano dello scalo partenze, prima dei controlli di sicurezza e accessibile a tutti, sia passeggeri che accompagnatori. Ispirato ai Flagship Store Lavazza di Londra e Milano, questo concept ne ricrea l'atmosfera accogliente in un locale contemporaneo, nel quale viaggiatori e turisti possano concedersi un'esperienza espressione dell'eccellenza e dei valori italiani. Questo di Capodichino, uno dei 15 aeroporti italiani in cui Chef Express è presente, ha registrato negli ultimi anni uno sviluppo importante, confermandosi motore strategico per la crescita del sistema economico territoriale superando i 12 milioni di viaggiatori nel 2023, con una crescita del 13,5% sul 2022 e del 14% rispetto al 2019.

«La nostra presenza nel Sud Italia si rafforza - ha aggiunto Biasoni- e nella patria del caffè portiamo questo format che punta sull'eccellenza dei valori italiani frutto di una partnership che ha già avuto successo all'estero». Gloria Bagdadli, global retail director di Lavazza ha raccontato la storia e l'espansione del brand torinese da quando Luigi Lavazza aprì una torrefazione artigianale mettendo in pratica l'intuizione delle miscele pronte per il consumo.

Cosa è Chef Express

Chef Express è la società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, con oltre il 54% dei ricavi derivante dalle attività in concessione (stazioni, aeroporti e autostrade in Italia, e a bordo treno all'estero). In questo settore Chef Express è tra i principali operatori in Italia nel mercato dei buffet di stazione, con punti vendita in 54 scali ferroviari, è presente nel settore della ristorazione aeroportuale in 15 aeroporti italiani, e gestisce 57 aree di ristoro sulla rete autostradale italiana e sulle strade di grande comunicazione. Nel mercato della ristorazione a bordo treno Chef Express è leader in Europa con oltre 120 treni serviti quotidianamente in 5 Paesi Europei. Nel settore della ristorazione commerciale controlla direttamente le catene casual dining Roadhouse Restaurant, Calavera e Billy Tacos, mentre sviluppa in licenza altri marchi importanti come McDonald's, Pret A Manger, Wagamama e Panella. All'estero gestisce la catena anglosassone Bagel Factory.