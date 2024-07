Ome, un comune agricolo all'avanguardia, premiato con la Spiga Verde

Dalla Bandiera Blu per i laghi e i mari alla Spiga Verde per i comuni ecosostenibili. Il riconoscimento ideato da Confagricoltura è andato a 75 enti locali rurali individuati in 15 Regioni. Due in Lombardia, dai nomi lunghissimi e cortissimi: Sant'Alessio con Vialone nel Pavese (1.023 abitanti) e, nel Bresciano, a Ome (3.100 residenti). Tre sole parole, in particolare, per indicare un municipio nel cuore della Franciacorta che ha adottato davvero pratiche virtuose all'insegna del rispetto del territorio. Il riconoscimento è stato creato da Confagricoltura e dalla Foundation for Environmental Education (organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu) per favorire lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente nei paesi rurali.

La prima e unica località bresciana a potersi fregiare di questo ambito riconoscimento è appunto Ome, che dopo la conquista della Spiga Verde nel 2023, quest'anno ha confermato la certificazione con delle migliorie significative.

Ome: il comune bresciano che fa dell'agricoltura sostenibile e del turismo un punto di forza

Ome ha confermato il premio per le sue scelte di sviluppo rurale sostenibile e virtuoso. In particolare, si è distinto per una politica attenta alla tutela del territorio, al rispetto dell'ambiente e al benessere dei cittadini. Quest'anno il risultato è stato ancora più positivo grazie a un miglioramento generale della qualità di tutti gli aspetti e al lavoro su due profili: la mobilità sostenibile, soprattutto per le ciclopedonali, e la raccolta differenziata. La Fondazione e Confagricoltura hanno stabilito, nel valutare le candidature, alcuni indicatori che individuano le politiche di gestione del territorio e l'attenzione alla sostenibilità, come la partecipazione, il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l'innovazione in agricoltura, ma anche la qualità dell'offerta turistica, la gestione dei rifiuti e la cura dell'arredo urbano. Ed è proprio sull'aspetto agricolo che si è focalizzata l'attenzione della commissione.

Il vicepresidente di Confagricoltura Brescia, Gianluigi Vimercati

«Nel territorio di Ome sono presenti numerose cantine e aziende agricole di qualità - spiega il vicepresidente di Confagricoltura Brescia, Gianluigi Vimercati, imprenditore agricolo di Ome. La qualità dell'accoglienza che si trova in questa zona della Franciacorta è sopra la media e il riscontro che abbiamo, sia in termini di turisti stranieri sia a chilometro zero, è molto elevato e cresce ogni anno. L'abbinata turismo, agricoltura e ruralità è vincente».

Che cos'è il premio "Spiga Verde"?

Le Spighe Verdi rientrano in un programma nazionale pensato per i Comuni rurali che scelgono strategie di gestione del territorio virtuose. I Municipi, per ottenere la certificazione e il marchio Spiga Verde, si autocandidano seguendo un protocollo in cui è prevista la rispondenza a criteri contenuti in diverse aree tematiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio, ecc.). La candidatura è volontaria e gratuita e viene valutata da una commissione nazionale che riunisce esperti provenienti da diversi enti pubblici e privati.