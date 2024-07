Mangiare in un'osteria tipica dell'Alto Adige? Ecco i 21 masi da non perdere

L'Alto Adige-Südtirol, modello virtuoso di autonomia, invidiato da molti in Italia e in Europa, è famoso non solo per le bellezze paesaggistiche e l'eccellenza delle strutture alberghiere, ma anche per la squisita ospitalità a tavola. La Guida Michelin ogni anno assegna una valanga di riconoscimenti ai ristoranti altoatesini. Quest'anno sono 21 i ristoranti premiati con le mitiche stelle: 17 con una stella, 3 con due stelle e uno con tre stelle: l'Atelier Moessmer di Brunico dello chef Norbert Niederkofler. Complessivamente, dunque, sono 26 le stelle assegnate alla provincia di Bolzano. Un record. Un firmamento di stelle, dicevamo, che riempie di orgoglio gli chef altoatesini. Ma non di soli ristoranti stellati vive l'Alto Adige. Non mancano, infatti, i ristoranti alla portata di ogni portafoglio, non mancano le trattorie familiari, le enoteche con cucina e gli agritur. In particolare, non mancano le osterie contadine e i masi che propongono una cucina schietta e genuina, ma soprattutto tipica delle tradizioni enogastronomiche del Südtirol.

La guida Masi con Gusto 2024

La guida "Masi con Gusto" 2024

E per scoprirli c’è la bellissima guida "Masi con Gusto" 2024 (ventunesima eduzione) edita dal Consorzio "Gallo Rosso", marchio che dal 1998 promuove e favorisce l’attività di oltre 1.600 agriturismi in Alto Adige.

In 60 pagine, il catalogo 2024 descrive con dovizia di informazioni le 21 osterie contadine del "Gallo Rosso" che si distinguono per il rigoroso rispetto dei criteri richiesti dal marchio, tra cui l’obbligo di servire piatti fatti a mano e al momento, di utilizzare ingredienti di stagione e provenienti da masi dell’Alto Adige e il divieto di vendere bevande industriali.

Le osterie situate nelle zone vitivinicole del Südtirol

Tra le 21 osterie contadine premiate, sette sono "Hofschank": sono quelle osterie lontane dalle zone vinicole, in cui vengono serviti piatti a base di carne proveniente dal maso di montagna di proprietà. Quattordici sono, invece, i "Buschenschank": osterie situate nelle zone vitivinicole dell’Alto Adige, che hanno una produzione propria di vino, degustato e descritto dagli esperti del Centro Sperimentale Laimburg e dal Gruppo di lavoro viticoltura dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi.

"Buschenschank" e "Hofschank" del Gallo Rosso sono entrambi emblemi della straordinaria ospitalità dei contadini altoatesini e dell’autenticità della tradizionale cucina contadina dell’Alto Adige.

I rigorosi criteri di selezione delle osterie a marchio Gallo Rosso

Le osterie contadine a marchio Gallo Rosso devono rispettare alcuni rigorosi criteri a garanzia della genuinità dei prodotti. Oltre l'80% dei prodotti deve essere di produzione propria o di un’azienda agricola in Alto Adige. Inoltre il 30% dei prodotti di base utilizzati per i piatti deve essere di produzione propria. Altri prodotti possono essere acquistati, preferibilmente nelle immediate vicinanze. Sono vietati piatti precotti a favore di piatti preparati a mano e al momento. Agli ospiti vengono offerti almeno tre succhi di produzione propria. La cucina deve proporre delle pietanze realizzate con ingredienti di stagione. Agli ospiti viene servito il meglio della cucina rurale, preparata prevalentemente con prodotti del maso.

Per entrare nelle Guida dei masi di Gallo Rosso Oltre l'80% dei prodotti deve essere di produzione propria o di un’azienda agricola in Alto Adige

In autunno il rito del Törggelen, antica tradizione dei masi altoatesini

I "Buschenschank" del Gallo Rosso sono anche le osterie dove si raccomanda di gustare il Törggelen originale, la tradizionale "merenda" che viene servita dal primo sabato del mese di ottobre fino alla fine di novembre. Il periodo del Törggelen ha proprio una sua cerimonia di inaugurazione con l’accensione del falò delle castagne, le "Keschtn", alimento imprescindibile del Törggelen, insieme al vino novello. Originariamente, il Törggelen era una festa di ringraziamento riservata ai lavoratori che avevano partecipato al raccolto dell’uva; per l’occasione, i contadini servivano un grande banchetto in cui si beveva il vino novello e si mangiavano i piatti tipici della tradizione, con le castagne come ultima portata.

Nei masi dell'Alto Adige tutto è calda ospitalità di montagna

Le zone vitivinicole: Valle Isarco, Valle dell'Adige, Bassa Atesina

Sia le castagne che l’uva sono i prodotti simbolo delle osterie contadine e di molti masi altoatesini. Per questo l’usanza del “Törggelen” è offerta soltanto nei "Buschenschank", cioè nei masi che si trovano nella classica zona vitivinicola della Valle dell’Adige, della Bassa Atesina e della Valle d’Isarco. Questi masi hanno tutti un torchio per l’uva nella cantina, da cui deriva anche il nome "Törggelen", dal latino "torculus" (torchio per l’uva).

Il maso con osteria contadina Oberpartegger a Villandro (Valle Isarco)

Spesso, inoltre, i Buschenschank si trovano nei pressi dei "Sentieri del Castagno" e quindi sono facilmente raggiungibili. Sui 90 chilometri del "Keschtnweg" (Sentiero del Castagno), ad esempio, da Varna (vicino a Bressanone) a Castel Roncolo nei pressi di Bolzano, si attraversa tutta la Valle Isarco, tra castagneti, masi e prati, fino a Terlano.

Come ricevere il catalogo "Masi con Gusto" 2024

Il catalogo "Masi con Gusto" 2024 con le osterie contadine di Gallo Rosso viene spedito gratuitamente su richiesta telefonando allo 0471/999325, o ancora tramite mail scrivendo a info@roterhahn.it.

I fiori, i simboli distintivi della classificazione del Gallo Rosso

"Gallo Rosso" è il nome del marchio che dal 1998 promuove e favorisce l’attività di oltre 1.600 agriturismi in Alto Adige. Appartiene all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (Südtiroler Bauernbund) e fin dalle origini lo scopo principale è sostenere i contadini dei masi nello sviluppo di attività da affiancare all’agricoltura.

La filosofia dell’Associazione Gallo Rosso è avvicinare le persone allo stile di vita degli agricoltori altoatesini. L’obiettivo di questo progetto è da un lato aprire agli agricoltori altoatesini nuove fonti di reddito e dall’altro dare ai consumatori la possibilità di conoscere il mondo contadino dell’Alto Adige.

La classificazione dei masi che offrono alloggio è organizzata in fiori, da 2 a 5. Più alto è il numero dei fiori, più numerosi sono i criteri che caratterizzano la struttura. Inoltre, attraverso standard qualitativi elevati e criteri severissimi, l’Associazione sostiene il lavoro di oltre 120 masi che si dedicano alla produzione di prodotti gastronomici genuini (i «Sapori del maso»), alla ristorazione contadina o all’artigianato contadino.

Le 21 osterie contadine e i masi con gusto premiati dal Gallo Rosso