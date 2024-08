Masseria AuraTerrae: un tuffo nel cuore dell'olio pugliese

La Masseria AuraTerrae, gioiello immerso nella campagna pugliese tra Polignano a Mare e Conversano (in provincia di Bari), si conferma un'oasi di pace e gusto per gli amanti della buona cucina e della tradizione. Con il nuovo pacchetto autunnale "Oro di Puglia", la masseria invita gli ospiti a immergersi completamente nel mondo dell'olio extravergine d'oliva, un vero e proprio tesoro del territorio pugliese.

La Masseria AuraTerrae, gioiello immerso nella campagna barese (foto Mimmo Ricatti)

Masseria AuraTerrae, un'esperienza coinvolgente

Il pacchetto offre un'esperienza coinvolgente e sensoriale, che va oltre la semplice degustazione. Gli ospiti avranno l'opportunità di:

Partecipare alla raccolta delle olive : rivivendo un'antica tradizione contadina e scoprendo i segreti di questo prezioso frutto.

: rivivendo un'antica tradizione contadina e scoprendo i segreti di questo prezioso frutto. Seguire una cooking class : lo chef Antonio Gentile svelerà i trucchi per preparare piatti deliziosi a base di olio extravergine d'oliva, da portare a casa e condividere con amici e parenti.

: lo chef Antonio Gentile svelerà i trucchi per preparare piatti deliziosi a base di olio extravergine d'oliva, da portare a casa e condividere con amici e parenti. Visitare un frantoio storico: assistendo all'antica arte dell'estrazione a freddo dell'olio e gustando il prodotto appena ottenuto, ancora caldo e profumato.

Con il nuovo pacchetto Oro di Puglia ci si potrà immergere completamente nel mondo dell'olio extravergine d'oliva (foto Alessandro Zaccaro)

L'olio extravergine d'oliva, prodotto con le olive coltivate nei terreni della masseria, è l'ingrediente protagonista di tutte le esperienze proposte. Un vero e proprio oro liquido, capace di esaltare il sapore di ogni piatto e di raccontare la storia di un territorio ricco di tradizioni.

Masseria AuraTerrae, un'immersione nella Puglia più autentica

La Masseria AuraTerrae è molto più di una semplice struttura ricettiva. È un luogo dove riscoprire i ritmi lenti della natura, gustare i sapori autentici della cucina pugliese e vivere esperienze uniche. Il pacchetto "Oro di Puglia" è l'occasione perfetta per immergersi nella cultura e nella tradizione di questa splendida regione.

L‘olio extravergine d‘oliva, prodotto con le olive coltivate nei terreni della masseria, è l‘ingrediente protagonista di tutte le esperienze proposte (foto Beatrice Pilotto)

Ma l’esperienza non si esaurisce con la vacanza: una volta a casa, i partecipanti riceveranno l’olio da loro raccolto e molito! Nel dettaglio, ecco cosa comprende il pacchetto “Oro di Puglia”, valido da metà ottobre al 19 novembre:

Giorno 1

Check in dalle 15:00

Tempo libero in Masseria

Degustazione olio

Cena 4 portate senza bevande

Giorno 2

Ricca colazione Pugliese

Raccolta olive dalle 10:00

Pranzo in formula Agri-Picnic (la struttura mette a disposizione i teli, una bottiglia di vino e i cestini riempiti con prodotti biologici preparati dallo Chef)

Pomeriggio Lezione di cucina a tema Olive ed Olio

Sera libera

Giorno 3

Ricca colazione Pugliese

Ore 8:30 Conferimento olive presso Frantoio tradizionale con macina e presse per l'estrazione a freddo dell'olio extravergine d'oliva, merenda con bruschetta ed olio da degustare presso il camino del frantoio. Attesa dell’estrazione dell'olio e degustazione dello stesso. Durata 2h. Trasporto con Ape calessino

Late check-out garantito

Spedizione a casa dell’ Olio Extra Vergine di Oliva in latta da 3 litri

Costo per persona in camera doppia per soggiorno minimo di 2 notti: 645€

Richiedi informazioni: https://www.masseriaauraterrae.com/it/pacchetti-it#olio