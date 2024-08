“All You Can Fly” di Wizz Air: costo, vantaggi e limitazioni dell'abbonamento

La compagnia aerea low-cost ungherese Wizz Air ha lanciato una novità assoluta nel panorama dei viaggi aerei: l'abbonamento "All You Can Fly", una formula innovativa che permetterà ai viaggiatori di volare senza limiti su oltre 800 rotte, raggiungendo quasi 200 città in oltre 50 paesi, per un intero anno.

Wizz Air, la rivoluzione dei viaggi low cost con “All You Can Fly”

Come funziona l'abbonamento "All You Can Fly" di Wizz Air



L'abbonamento "All You Can Fly" ha un costo di 599 euro, ma è disponibile a un prezzo speciale di lancio di 499 euro fino alle 23:59 del 15 agosto. Una volta sottoscritto l'abbonamento, i viaggiatori potranno prenotare voli a partire dal 25 settembre, pagando una tariffa aggiuntiva di 9,99 euro per ogni tratta.

Vantaggi e flessibilità

Questa formula è pensata per chi ama viaggiare spesso e desidera massimizzare il proprio budget. L'abbonamento offre la massima flessibilità, permettendo ai viaggiatori di scegliere la propria destinazione fino a 72 ore prima della partenza, tra le numerose opzioni disponibili. Tuttavia, è importante sottolineare che i posti sono limitati e la disponibilità dei voli può variare in base a diversi fattori, come il numero totale di membri iscritti, la capacità dei velivoli e la domanda complessiva.

Tutto quello che c'è da sapere sull'abbonamento “All You Can Fly” di Wizz Air

Limitazioni e condizioni

Sebbene l'abbonamento "All You Can Fly" di Wizz Air offra numerosi vantaggi, è importante considerare alcune limitazioni:

Rotte nazionali escluse: l'abbonamento non include i voli nazionali, come ad esempio quelli tra due aeroporti italiani (es: Milano-Catania).

l'abbonamento non include i voli nazionali, come ad esempio quelli tra due aeroporti italiani (es: Milano-Catania). Bagaglio a mano: è consentito portare a bordo solo un bagaglio a mano.

è consentito portare a bordo solo un bagaglio a mano. Prenotazioni e modifiche: ogni volo deve essere prenotato singolarmente e le prenotazioni non possono essere modificate successivamente.

ogni volo deve essere prenotato singolarmente e le prenotazioni non possono essere modificate successivamente. Servizi aggiuntivi: i servizi extra, come il bagaglio in stiva e la scelta del posto, sono a pagamento.

Abbonamento "All You Can Fly" di Wizz Air, cosa sapere



Prima di sottoscrivere l'abbonamento "All You Can Fly", è consigliabile leggere attentamente il regolamento completo disponibile sul sito di Wizz Air. È importante sottolineare che il numero di abbonamenti disponibili è limitato per ogni paese e che le condizioni generali possono subire modifiche.