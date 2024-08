Riso Buono, in un libro la storia di Cristina Brizzolari Guidobono Cavalchini

È stato presentato in occasione del Cortina Summer Party la presentazione del libro “Chi non semina non raccoglie”, scritto da Cristina Brizzolari Guidobono Cavalchini insieme all'amica Francesca Romana Barberini, già finalista nella categoria Opinion Leader nel sondaggio Personaggio dell'anno di Italia a Tavola.

“Chi non semina non raccoglie”, il libro che racconta la vita di Cristina Brizzolari Guidobono Cavalchini

Dalla finanza all'agricoltura: una passione inattesa

Dopo una brillante carriera nel settore immobiliare, tra Roma e Londra, Cristina ha deciso di seguire il suo istinto e di trasferirsi nelle campagne novaresi per dedicarsi alla ristrutturazione di una cascina di famiglia. Da questa scelta è nata un'azienda agricola di successo, specializzata nella produzione di riso di alta qualità.

Nel suo libro, Cristina racconta con entusiasmo e sincerità la sua avventura imprenditoriale, fatta di sfide, sacrifici e soddisfazioni. Un percorso che l'ha portata a creare “Riso Buono”, un brand di riferimento nel settore del riso, apprezzato dai migliori chef di tutto il mondo.

Un modello ispiratore per tutti

La storia di Cristina è un esempio di come la passione, la determinazione e la capacità di reinventarsi possano portare al successo. Il suo libro è un invito a seguire i propri sogni e a credere nelle proprie capacità, anche quando le circostanze sembrano avverse. «Questo libro - dice la protagonista - è pura energia e passione. Ho desiderato intensamente scrivere questo libro per raccontare i dieci anni della mia vita in cui ho realizzato le mie passioni. Credo che questa avventura non rappresenti solo la mia storia, ma anche quella di chiunque si innamori di qualcosa che sembra irraggiungibile. Grazie alla forza di volontà, al sacrificio e alla capacità di rimettersi in gioco in un campo completamente sconosciuto, oggi posso dire di avercela fatta».

Cristina Brizzolari Guidobono Cavalchini e Francesca Romana Barberini

«Dimostra - conclude - che la tenacia e lo spirito di sacrificio, sostenuti da giuste intuizioni, possono farti realizzare ciò che desideri. Non basta lavorare per vivere, ma bisogna anche potersi voltare indietro e dire: “Anch'io ho fatto qualcosa in questo mondo, anch'io ho contribuito a migliorare la terra che mi ha generato”. L'ho fatto con leggerezza, ma mai con superficialità, e con il sorriso che mi ha sempre contraddistinto. Chi si prende troppo sul serio nella vita difficilmente raggiungerà la vera autostima e credibilità. È spesso l'umiltà d'animo che ti permette di trovare accanto a te le persone giuste con cui condividere il cammino. E se persegui questo cammino con passione e un pizzico di incoscienza, ti porterà a grandi successi».

Chi non semina non raccoglie (di Cristina Brizzolari Guidobono Cavalchini, Francesca Romana Barberini) - Giunti Editore