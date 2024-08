Mezzo miliardo di fatturato: il peso delle cooperative a Brescia (e provincia)

Un mondo tutto da scoprire, quello delle cooperative, che solo nel bresciano raggiunge un fatturato di quasi mezzo miliardo di euro e dà lavoro a migliaia di persone, soprattutto le meno fortunate. «Un'occasione per riflettere sui temi del lavoro, del cambio generazionale, del ruolo dei giovani, dell'interculturalità e della sostenibilità. Oltre la singola cooperativa per guardare il sistema e il pensiero comune: la filiera cooperativa». Così Attilio Dadda, presidente di Legacoop Lombardia, ha raccontato il progetto che sta alla base del tour associativo che si è tenuto nei giorni scorsi, con una tappa anche nella Leonessa.

Le cooperative bresciane: un modello di business sostenibile e inclusivo

Il mondo delle cooperative di Brescia e provincia

Circa 30 le cooperative aderenti in città e provincia, con circa 43mila soci, 3mila addetti e oltre 482 milioni di euro di valore della produzione. Le cooperative sono attive in tutti i settori: dai Cavatori del Marmo di Botticino (fondata nel 1932), alle cooperative attive nel settore energetico, come Centoraggi e S-Luce, con eccellenze agri-sociali come Agricoop, con sede a Gargnano, sulla sponda occidentale del lago di Garda, dove coltiva limonaie e si prende cura del verde pubblico e privato. E ancora, attiva dal 1974, la Cooperativa bresciana Facchini che, alle sue attività nel settore della logistica, ha affiancato attività sociali sostenendo la costituzione della cooperativa sociale Essere, che offre opportunità lavorative a persone in situazioni di svantaggio o emarginazione sociale.

Tra le nuove aderenti, la cooperativa culturale Performing Art Factory, che si occupa di produzioni artistiche - teatro, musica, cinema, danza, arti visive e new media - gestione di spazi nei quali realizzarle e formazione attraverso progetti dedicati alle scuole, agli studenti e ai professionisti del settore. Seguono le cooperative di consumo e le cooperative tra dettaglianti. A Brescia e provincia, Conad Centro Nord ha una quota di mercato del 13,14%, con 51 punti vendita e un fatturato complessivo di 385,3 milioni di euro (+7,2%). I soci sono 51 e i dipendenti 1.745.