Allarme salmonella nei supermercati: ecco quali uova sono state richiamate

Il ministero della Salute ha lanciato un allarme per il ritiro cautelativo di numerosi lotti di uova fresche da allevamento a terra, a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. Tra i marchi coinvolti in questo ampio richiamo troviamo: Conad, Cascina Italia, Smart (vendute da Esselunga), Ovonovo, Delizie dal Sole (vendute a Eurospin), Lactis (Parmalat), Latteria Chiuro, Gesco, Amadori e Del Campo. La produzione di queste uova è stata effettuata principalmente nello stabilimento di Cascina Italia Spa a Spirano, in provincia di Bergamo.

Uova a rischio contaminazione da salmonella: ritirati 28 lotti dai supermercati

Quali uova sono coinvolte?

Ecco la lista dei lotti ritirati come riporta il Corriere della Sera:

Conad 4179019926 14/09/2024

Conad 4282789926 12/09/2024

Conad 4501159926 05/09/2024

Conad 4679409926 07/09/2024

Conad 4700609926 31/08/2024

Conad 4700629926 31/08/2024

Conad 4736619926 09/09/2024

Amadori 4700609926 31/08/2024

Amadori 4700629926 31/08/2024

Amadori 4736619926 09/09/2024

Eurospin 4679409926 07/09/2024

Smart 4179019926 14/09/2024

Smart 4282789926 12/09/2024

Smart 4501159926 05/09/2024

Smart 4736619926 09/09/2024

Gesco 4679409926 07/09/2024

Gesco 4501159926 05/09/2024

Gesco 4700629926 31/08/2024

Gesco 4736619926 09/09/2024

Del Campo 4679409926 07/09/2024

Lactis 4679409926 07/09/2024

Ovonovo 4832759926 01/09/2024

Ovonovo 4501159926 05/09/2024

Latteria di Chiuro 4736619926 09/09/2024

Latteria di Chiuro 4282789926 12/09/2024

Cascina Italia 4736619926 09/09/2024

Cascina Italia 4700609926 31/08/2024

Cascina Italia 4679409926 07/09/2024

Cascina Italia 4282789926 12/09/2024

Cosa fare se si possiedono le uova richiamate?

Si raccomanda di non consumare le uova appartenenti ai lotti indicati e di riportarle al punto vendita dove sono state acquistate per il rimborso.

Cosa è la salmonella?

La salmonella è un batterio che può causare intossicazioni alimentari con sintomi come diarrea, vomito, febbre e dolori addominali.

Consigli utili: