Da “Le Vele” di Alassio dieci regole da rispettare per una notte sicura in discoteca

Dalla discoteca "Le Vele" di Alassio (Sv) arriva un nuovo codice di comportamento con l'obiettivo di garantire serate più sicure e rispettose. L'iniziativa punta a sensibilizzare gli avventori su comportamenti inappropriati e a prevenire episodi di violenza. Il decalogo, affisso in modo visibile all'interno del locale e che fa da apripista a tutti i locali italiani, si articola in dieci punti che spaziano dal divieto di indossare indumenti offensivi al rispetto degli altri avventori, fino alla segnalazione di eventuali situazioni di pericolo.

Il decalogo de Le Vele per una notte in discoteca all'insegna del rispetto e della sicurezza

Per Maurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe (Sindacato italiano locali da ballo), «si tratta di un'ottima iniziativa che potrebbe essere applicata in tutti i territori. Viviamo sempre più in una società violenta: io, ad esempio, abito a Gallipoli e qui, nelle discoteche, basta il minimo pretesto per scatenare una rissa. E noi locali siamo vittime di questa violenza. Mi auguro che questo decalogo venga rispettato, ma vedendo questa gioventù sempre più aggressiva... Il nostro augurio è che comunque venga davvero rispettata. Ben vengano queste iniziative, ma l'educazione deve partire dalla famiglia e dalla scuola».

Le dieci regole per una notte sicura in discoteca

Ecco, di seguito, il decalogo pubblicato da "Le Vele" di Alassio per passare in sicurezza una notte in discoteca: